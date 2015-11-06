سعيد الطاير: دبي مدينة ذكية بموارد نظيفة ومستدامة

أكد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن انضمام دبي إلى مجموعة المدن الأربعين القيادية في مجال حماية المناخ (C40) جاء ثمرة الرؤية السديدة والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإطلاق سموه العديد من الخطط والبرامج والمبادرات..

وأبرزها المبادرة الوطنية الطويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي تهدف لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين، وتأمين مستقبل أكثر إشراقاً وسعادةً لمدينة دبي.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي للإعلان عن انضمام دبي إلى مجموعة المدن الأربعين القيادية في مجال حماية المناخ، بحضور عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، والمهندس عيسى الميدور نائب مدير عام بلدية دبي..

وأحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسانجاي سريدار المدير الإقليمي- جنوب غرب آسيا لمجموعة المدن الأربعين القيادية في مجال حماية المناخ، الذي عقد في قاعة جودولفين بأبراج الإمارات.

نجاح

ولفت إلى أن الخطوة تؤكد نجاح رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي وضعتا خارطة طريق تتضمن مبادرات طموحة ومشاريع تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي واستدامة الطاقة والبيئة النظيفة والآمنة، لجعل دبي مدينة ذكية مستدامة ومتكاملة تحقق استدامة الموارد وتوفر بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

وأضاف: «نحرص على المساهمة الفعالة في جعل دبي مدينة ذكية بموارد نظيفة وصحية ومستدامة، استجابة لمبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، "دبي الذكية"، التي تهدف إلى تحويل دبي لأذكى مدينة في العالم خلال ثلاث سنوات، وقد أطلقنا مبادرة التطبيقات الذكية من خلال العدادات والشبكات ذكية، التي تعد واحدة من ثلاث مبادرات ذكية رائدة أعلنتها الهيئة».

وأضاف: سيتيح انضمامنا لمجموعة المدن الأربعين القيادية في مجال حماية المناخ تبادل أفضل التجارب والخبرات في معالجة القضايا المتعلقة بالتنوع المناخي.

إضافة إلى الاطلاع على قاعدة البيانات العالمية المكونة من مستندات وخرائط طريق وآليات اتخاذ القرار التي يمكن الاستفادة منها ووضعها حيز التنفيذ محلياً؛ من أجل التصدي للتحديات القائمة على أرض الواقع، والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والعالمية لعرض مسيرة النجاح التي حققتها دبي.

مشروع

عقب انضمام دبي ستشارك في مشروع الإفصاح عن الكربون، الذي يعد الطريقة الأفضل التي تتبعها المجموعة في قياس الآثار المترتبة على تطبيق أفضل الممارسات في دبي، ولا سيما التنمية المستدامة، وتغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون، إضافة إلى التواصل مع الرواد والمتخصصين في هذا المجال بشأن بناء القدرات على كل المستويات الحكومية من أجل ضمان تقديم خدمات عالية الجودة.