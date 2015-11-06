حمدان بن راشد: نسعى إلى مكافأة المعلمين

أعلن بيان للأمم المتحدة عن تبرع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بمنحة لليونسكو تقدر بحوالي ستة ملايين دولار أميركي، وذلك لدى زيارته مقر المنظمة في اليوم الأول لعقد الدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر العام، وفي إطار الاحتفال بمرور 70 عاماً على إنشاء المنظمة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في كلمته أمام المؤتمر العام إن دولة الإمارات العربية المتحدة تحثنا على العمل بقدر أكبر وعلى شحذ جهودنا، وذلك بالتعاون مع اليونسكو، لتوفير مزيد من الفرص لمكافأة الممارسات البارزة للمعلمين في البلدان النامية.

وقام كل من المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بالتوقيع على الاتفاقية، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وأعلنت بوكوفا أن رؤية التعاون هذه إنما تعزز المنظمة في مقارها وتدعم عملنا في مجال ذي أولوية رئيسية في ميادين العمل، كما أنها تعكس التزام سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الراسخ ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيم اليونسكو، التي نتقاسمها، وبالأهداف المشتركة التي نسعى إلى بلوغها، وهو التزام أقدره كل التقدير.

ويضفي هذان الاتفاقان طابعاً رسمياً على منحة قدرها 1.2 مليون دولار أميركي مخصصة لمشروع تنفيذ دبلوم الدراسات العليا في تصميم وتطوير المناهج في المنطقة العربية، وعلى منحة قدرها 5 ملايين دولار أميركي لتجديد وتحسين القاعة رقم 1 وهي قاعة الاجتماعات الرئيسية في مقر اليونسكو.

وتأتي هاتان المنحتان انطلاقاً من علاقات التعاون الناجح القائمة بين اليونسكو وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم لمكافأة الممارسات والجهود المتميزة لتحسين أداء المعلمين منذ عام 2008.