خليفة بن زايد كلمة سر ازدهار الإمارات

وصف مسؤولون في القطاعين الحكومي والخاص قائمة «فوربس» الأميركية، التي ضمت صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن قائمة أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم للعام الجاري 2015، التي أصدرتها المجلة أول من أمس، بأنها علامة تقدير لحنكة صاحب السمو رئيس الدولة، التي نسجت لدولة الإمارات مقاماً في الذرى وموقعاً مؤثراً فاعلاً في المحافل الدولية على كافة الصعد، معبرين عن فخرهم بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، مجددين عهد الولاء والوفاء للسير قدماً بقيادته الحكيمة.

وهنأوا في تصريحات لـ«البيان» صاحب السمو رئيس الدولة، على هذا الاستحقاق، مؤكدين على أن القاصي والداني يجمعان على حرص صاحب السمو الشيخ خليفة على سعادة أبناء شعبه وجعل الدولة واحة أمن وأمان لمن يعيش على أرضها، التي شهدت ومازالت تشهد تحولات ضخمة في تنويع الاقتصاد.

ترجمة

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في محضر تعليقه على تصنيف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن قائمة «فوربس» لأقوى الشخصيات العالمية بأن هذه النتيجة لم تأت من فراغ..

وإنما هي ترجمة لجهود كبيرة ورؤية حكيمة تبلورت نتائجها في تحقيق دولة الإمارات بقيادة سموه لأرفع المنجزات محلياً وإقليمياً وعالمياً. وليكون الاقتصاد الوطني الشامخ علامة تقدير وامتياز في سجل سموه الذهبي الحافل بالمنجزات الحضارية.

وأضاف المنصوري: 11 عاماً من مسيرة الحكم الرشيد لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، كان عنواها التمكين والتميز والارتقاء بالإنسان الإماراتي..

ومهما وضعنا لسموه من أوصاف وتقدير فلن نوفيه حقه، فسموه أكمل مسيرة النهضة الشاملة والمنجزات العظيمة التي بدأها مهندس الاتحاد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه روح الاتحاد، ليؤكد بأنه خير خلف لخير سلف وبأن الإمارات استمرت بأيد أمينة بعد بناء الاتحاد على يد الرعيل المؤسس من قادة الوطن.

نهج

وأثنى عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، على اختيار مجلة «فوربس» صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من بين أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم، معتبراً أن الاختيار يعكس البصمات الإيجابية التي تتركها دولة الإمارات في جميع المجالات على الساحة الدولية.

وأكّد آل صالح أن نهج سموه كان وسيظل منارة تبثّ رسائل السلام والأمن إلى الإنسانية جمعاء، مشيراً إلى أن العالم أجمع يعرف أيادي سموّه البيضاء في مجالات التعليم والصحة وتمكين المجتمعات والنهوض بالأمم على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأضاف: «استطاعت الإمارات أن تحقق على مدى 11 عاماً من حكم سمّوه قفزات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة..

ونهضت خلالها لترتقي إلى مصافّ الدول الكبرى، حتى تفوّقت على كثير منها في المؤشرات الحكومية والاقتصادية. كما امتدت أجنحة الإنجازات الإماراتية بتوجيهات سموّه لتحلّق في كلّ الآفاق وتساهم بالتخفيف من وطأة المرض والفقر على مجتمعات كثيرة، ونجحت وسوف تنجح بإذن الله بدفع الظلم والعدوان ونشر العدل والسلام في جوانب عديدة من العالم».

فخر

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يطيب لنا أن نرفع إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خالص التهاني والتبريكات على اختيار مجلة فوربس الأميركية له في قائمة أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم للعام الجاري 2015».

واضاف بن مجرن ان شعب دولة الإمارات بكافة فئاته العمرية يرى في صاحب السمو رئيس الدولة، الحاكم العادل الذي يتخذ من رفاهية المواطن وسعادته المقياس الحقيقي لنجاح الحكومة، والمعيار الأنسب لفاعليتها في أداء مهامها وواجباتها، مع علمنا يقينا أن سموه لا ينتظر غير ابتسامات ترتسم على ثغر الصغير والرفاهية تعم أبناء الوطن وبناته.

مؤكدا على أن صاحب السمو رئيس الدولة، جدير بهذا الاستحقاق، فقد عرفته دول العالم وشعوبها؛ كريما محبا، فاضت على يديه الكريمتين خيرات بلغت أقاصي الأرض، حتى جعل من دولتنا الحبيبة صنوا للخير والمعروف ورمزا للنبل والعطاء، ووجهة للكرم وإغاثة الملهوف.

مصدر فخرنا في الإمارات يتجسد في انتمائنا إلى دولة سعدت بحكم خليفة لها، فبرزت نجما يشع نور الأمل على شعوب الدول الأخرى التي تنشده كلما ادلهمت بها الخطوب، ونالت منها صروف الدهر ونوائبه.

استحقاق

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، بأن اختيار مجلة فوربس الأميركية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على قائمة الشخصيات المؤثرة في العالم للعام الجاري 2015، لقب مستحق لقائد أدرك بفطرته السليمة المعنى الحقيقي للقيادة، وليضع التعريف اللائق للحكم وواجباته.

واضاف القاسم «يتعامل سموه مع قضايا شعبه وأمته بضمير الإنسان، لينشر العدل والمساواة بين الجميع، ويحرص على توفير مقومات الحياة الكريمة التي تخلو من المنغصات، ويضمن الحقوق التي يقرها الدستور وتباركها قيم ديننا الحنيف وعاداتنا العربية الأصلية.

صحيح أن مسوغات التقييم للجائزة تناولت ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ونهضة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية خلال فترة حكم سموه، لكن الأمر الذي يلامس قلب كل مواطن ومقيم أن الثروات التي أغدقها المولى جلت قدرته، على وطننا الغالي، أحسنت قيادتنا استغلالها في بناء الوطن والمواطن..

فانعكست علينا رفاهية وسعادة، وغدت الإمارات بفضلها واحة من الرفاهية والأمن والسلام، وفاضت على غيرها عطفا وحبا، فطالما بلسمت جراح المكلومين وهموم المظلومين وأوجاع المشردين وعذابات المحرومين في كافة بقاع العالم.

ولفت إلى أن دولة الإمارات شهدت على مدى السنوات العشر الماضية قفزات نوعية من الازدهار والتقدم الذي طال كافة مجالات الحياة، خاصة في الجوانب التي تهمّ المواطن، فارتقى في عهده قطاع التعليم، وتعزز قطاع الصحة ليقدم خدماته وفق أعلى المعايير العالمية، إضافة إلى ضمان المسكن اللائق، وحماية كافة الشرائح التي تستحق الرعاية الخاصة من الحكومة.

ميادين

وأشار هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي الى أن وضع مجلة «فوربس» الأميركية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن قائمة أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم للعام الجاري 2015 يأتي تتويجاً للإنجازات العظيمة التي تحققت في دولة الإمارات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما رسخ من مكانتها على خريطة العالم.

وأضاف ان الزخم الذي اكتسبته الإمارات خلال السنوات الماضية، وسلسلة المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها قيادتنا الرشيدة بصورة مستمرة، من شأنها أن تنقل الإمارات من قائمة «الاقتصادات الناشئة» الى مصافي «الاقتصادات المتقدمة».

دليل

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول، مركز دبي للسلع المتعددة: يمثل إدراج مجلة «فوربس» الأميركية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن قائمة أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم للعام 2015 التي أصدرتها المجلة أول من أمس، دليلاً على قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وغير مسبوقة في دولة الإمارات، كما يمثل مصدر فخر لدولتنا الحبيبة التي تشهد ازدهاراً مستمراً في عهده.

واضاف بن سليم انه وبدعم من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكّنت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة دولة الإمارات من ان تتحول إلى واحدة من أكثر دول العالم ازدهاراً وأماناً واستقراراً، كما تحولت إلى مركز عالمي للأعمال والتجارة.

نهج

وقال إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي لـ«جافزا»، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية: «إن اختيار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كأحد الشخصيات المؤثرة على مستوى العالم لهو تكريم مستحق لسموه على الإنجازات التي حققها في كافة المجالات..

إضافة إلى صحة النهج الذي يتبناه سموه في الحكم المتمثل في العمل والبناء ورفع اسم الدولة في المحافل الإقليمية والدولية. فإنجازاته محلياً وعالمياً قد عززت من قدرات الدولة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتصبح دولتنا خير مثال على قدرة الإنسان على الإنجاز وتحقيق المعجزات والانطلاق نحو آفاق جديدة للعمل والابتكار.

إنجازات

وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي إن اختيار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن قائمة أقوى الشخصيات المؤثرة في العالم للعام 2015 ليس غريبا على القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وقال العوضي: ينظر العالم بإعجاب الى سياسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، التي جعلت من دولة الإمارات واحة للأمن والاستقرار على مستوى العالم، بعيدا عن التغيرات والتقلبات التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي ادى الى جذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار والعمل في أسواق الدولة..

وكل ذلك ان دل على شيء فإنما يدل على حكمة وحنكة سموه في ادارة دفة الدولة، ووضعها في مصاف الدول الأكثر تقدما.

شمائل

وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع إن ادراج اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن قائمة فوربس لأقوى الشخصيات المؤثرة في العالم استحقاق، فصاحب السمو رئيس الدولة له من الصفات والشمائل القيادية المتفردة والمتميزة التي تجعل من سموه شخصية فذة قل نظيرها على المستوى العالمي.

جدارة

وقال موفق القداح، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماج، إن مجلة فوربس الأميركية تستند دائما على الإحصاءات والبيانات الموثقة، وباختيارها لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إنما تكون قد رصدت منجزات مهمة فريدة من نوعها قد تحققت على أرض الإمارات، وخاصة النتائج المرموقة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

قادة

ضمت قائمة فوربس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرؤساء: المصري عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين والأميركي باراك أوباما، والصيني شي جين بينغ، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورؤساء الوزراء: البريطاني ديفيد كاميرون، والفرنسي فرانسوا هولاند، والهندي ناريندرا مودي والياباني تشنزو آبي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وغيرهم.