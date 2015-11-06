محمد بدران لـ"90 دقيقة": "بحلم أكون رئيس وزراء مصر فى يوم من الأيام"

قال محمد بدران رئيس حزب مستقبل وطن، إن غيرته على الوطن، هى الدافع الأساسى لدخول عالم السياسة، بالإضافة إلى سعيه لتحقيق حلمه بتغيير مستقبل مصر للأفضل وأن يكون "رئيس وزراء مصر" فى يوم من الأيام.

وأضاف بدران، خلال حواره مع الإعلامى معتز عبد الفتاح مقدم برنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية "المحور"، أن حزب مستقبل وطن يخوض الانتخابات البرلمانية بـ185 مرشحًا.

وأعرب رئيس حزب مستقبل وطن، عن سعادته بحملة التشويه التى تعرض لها الحزب مؤخرًا، موضحًا: "أنا كده بعرف أن إحنا ماشين صح.. من امتى الجهاز الأمنى اختار كوادر شبابية ونجحوا؟"، مؤكدًا أنه دخل المجال السياسى غير طامع فى أى منصب أو أموال، مشيرًا إلى أن هدف الحزب الأساسى هو أن تكون مصر فى أفضل حال.

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