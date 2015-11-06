صحافة المواطن: بالصور..أهالى يقطعون طريق الإسكندرية الصحراوى بعد غرق منازل

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن" للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ محمد عبد الحميد، رسالة قال فيها إن عدد من الأهالى قطعوا طريق مصر – الإسكندرية الصحراوى، بسبب غرق منازلهم نتيجة مياه الأمطار، وعدم اهتمام المسئولين بشفط المياه.

وأوضح القارئ أن قطع الطريق كان أمام إحدى القرى القريبة من بوابة الإسكندرية، ويتضح فى الصور وضع الأهالى أحجار فى الطريق، وأشعلوا النيران اعتراضًا على غرق منازلهم، ما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق بشكل كامل.

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