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صحافة المواطن: بالصور..أهالى يقطعون طريق الإسكندرية الصحراوى بعد غرق منازل

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صحافة المواطن: بالصور..أهالى يقطعون طريق الإسكندرية الصحراوى بعد غرق منازل صحافة المواطن: بالصور..أهالى يقطعون طريق الإسكندرية الصحراوى بعد غرق منازل
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن" للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل القارئ محمد عبد الحميد، رسالة قال فيها إن عدد من الأهالى قطعوا طريق – الإسكندرية الصحراوى، بسبب غرق منازلهم نتيجة مياه الأمطار، وعدم اهتمام المسئولين بشفط المياه.

وأوضح القارئ أن قطع الطريق كان أمام إحدى القرى القريبة من بوابة الإسكندرية، ويتضح فى الصور وضع الأهالى أحجار فى الطريق، وأشعلوا النيران اعتراضًا على غرق منازلهم، ما أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق بشكل كامل.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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