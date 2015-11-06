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بالفيديو.. محمد بدران لـ"90 دقيقة":"ماينفعش أكون برلمانى ناجح"

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بالفيديو.. محمد بدران لـ"90 دقيقة":"ماينفعش أكون برلمانى ناجح" بالفيديو.. محمد بدران لـ"90 دقيقة":"ماينفعش أكون برلمانى ناجح"
أكد محمد بدران، رئيس حزب مستقبل وطن، أنه لا يصلح أن يكون برلمانيًا ناجحًا، موضحًا أن هذه المهمة لها متطلبات غير موجودة فى شخصيته، قائلاً: "أنا ماينفعش أكون برلمانى ناجح.. فى متطلبات مش موجودة فيا وكل واحد عارف حقيقة نفسه.. ومش كل واحد ينفع فى كل حتة".

وأوضح بدران، خلال حواره مع الإعلامى معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "90 دقيقة" والمذاع على فضائية "المحور"، أنه من الممكن أن يكون فى موقع تنظيمى أو خدمى أكثر تأثيرًا من أن يكون داخل البرلمان، مشيرًا إلى أنه يرى أن الأمين العام لحزب مستقبل وطن أكثر كفاءة منه كعضو داخل مجلس النواب .

وحول ما تداولته بعض الصحف من انتقاده لرئيس الوزراء الحالى، أكد "بدران" أن الحديث كان يدور عن تعديل الدستور، قائلاً: "أنا قلت أن مينفعش نتكلم عن تعديل الدستور قبل تطبيقه.. وأن الدستور لم يطبق حتى الآن".

وشدد "بدران"، على أن بعض رجال الأعمال يمنحون الحزب أموالاً، لإيمانهم بأفكار الشباب، وهدف الحزب ورؤيته.


>- محمد بدران لـ"90 دقيقة": "بحلم أكون رئيس وزراء مصر فى يوم من الأيام"

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مصر 365

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