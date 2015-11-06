وزير الاتصالات: "رفضت تحسين خدمة النت عندى وقلت أنا آخر واحد يتصلحله"

أكد المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، أنه سيتم تحسين خدمات المحمول قريبا، مشيراً إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو المنوط به التنسيق بين شركات الاتصالات والمستخدمين.

وأشار إلى أن خدمة الإنترنت ليست على القدر المطلوب، مستطرداً :"النت عندى زى النت فى أى مكان.. ولما بقيت وزير قالولى النت عند حضرتك وحش وهنصلحه.. قلت:أنا آخر واحد فى مصر يتصلحله النت".

وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى خيرى رمضان، أنه التقى الكثير من ممثلى الشركات العالمية ليؤكد لهم دعم الحكومة المصرية لها، والحديث عن الخطط المستقبلية لزيادة عمالتها وأعمالها فى مصر، ولتكون محور تقديم الخدمات لدول أخرى.

وأوضح وزير الاتصلات، أنه التقى مسئولى شركة "هواوى" ثلاث مرات، للحديث للخطط المستقبلية للشركة، وأكدوا له أن مصر مركز إقليمى كبير، كما التقى مسئولو شركة "انتيل"، ورأى أن لديها التزاما كبيرا ناحية السوق المصرى، مؤكداً أن مصر هى ثانى دولة فى الشرق الأوسط وأوروبا فى مواهب تقديم الخدمات، بالإضافة لوجود برامج لتدريب الشباب.