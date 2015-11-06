الصحة الفلسطينية: 76 شهيدا برصاص قوات الاحتلال منذ بدء الهبة الجماهيرية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة الشهداء منذ الثالث من أكتوبر وحتى مساء الخامس من نوفمبر إلى 75 شهيداً، من بينهم 17 طفلاً وسيدتان.

وأضافت الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى، مساء اليوم الخميس، أنه باستشهاد الشاب مالك طلال الشريف (25 عاما) من مدينة الخليل فإن عدد الشهداء ارتفع إلى 76، منهم 58 بالضفة الغربية، و17 شهيداً فى قطاع غزة، وشهيد من النقب.

وأصيب اليوم 7 مواطنين فى طولكرم والخليل بمواجهات مع قوات الاحتلال، ففى طولكرم أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، بينهم طفل أصيب بالعين ما أدى لاقتلاعها.

وفى الخليل أصيب 3 مواطنين بالرصاص الحى فى الأجزاء السفلية فى مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى أن حصيلة المصابين منذ بداية أكتوبر وحتى مساء الخامس من نوفمبر بلغت 2379 مصاباً بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، وبالحروق والجروح والرضوض نتيجة الضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت الوزارة أن 1136 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحى، و987 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة وقطاع غزة، عدا عن أكثر من 5 آلاف إصابة بالغاز المسيل للدموع.

وفى الضفة الغربية أصيب 743 مواطناً بالرصاص الحى، و877 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب اكثر من 236 مواطناً بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، فى حين أصيب أكثر من 20 مواطناً بالحروق خلال المواجهات، وذلك حتى مساء الخامس من نوفمبر.

وفى قطاع غزة أصيب 393 مواطناً بالرصاص الحى، و110 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال.

وأصيب فى محافظات الضفة الغربية منذ بداية أكتوبر أكثر من 325 طفلاً، منهم 165 اصابة بالرصاص الحى و 108 اصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و19 إصابة بارتطام قنابل الغاز بأجساد الأطفال، إضافة إلى 33 إصابة جراء الاعتداء بالضرب، فيما أصيب 170 طفلاً خلال المواجهات مع الاحتلال فى قطاع غزة، أغلبهم بالرصاص الحى.

>1- مهند حلبى (البيرة) 19 عاما>2- فادى علون (القدس) 19 عاما>3- أمجد حاتم الجندى (يطا) 20 عاما>4- ثائر أبو غزالة (كفر عقب) 19 عاما>5- الطفل عبدالرحمن عبيدالله (بيت لحم) 11 عاما>6- حذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاما>7- وسام جمال (مخيم شعفاط) 20 عاما>8- محمد الجعبرى (الخليل) 19 عاما>9- أحمد جمال صلاح (مخيم شعفاط) 20 عاما>10- الطفل اسحاق بدران (كفر عقب) 16 عاما>11- محمد سعيد على (مخيم شعفاط) 19 عاما>12- ابراهيم أحمد مصطفى عوض (بيت أمر) 28 عاما>13- الطفل أحمد عبد الله شراكة (الجلزون) 13 عاما>14- الطفل مصطفى الخطيب (صور باهر/ القدس) 17 عاماً>15- الطفل حسن خالد مناصرة، (القدس) 15 عاما>16- محمد نظمى شماسنة (قطنة غرب شمال القدس) 22 عاما>17- بهاء عليان، جبل المكبر- القدس، 22 عاما>18- علاء أبو جمل، القدس، 33 عاما>19- معتز زواهرة، (بيت لحم)، 27 عاماً>20- باسل بسام سدر، (الخليل)، 20 عاماً>21- احمد أبو شعبان، (القدس) 23 عاماً>22- رياض إبراهيم دار يوسف، (الجانية- رام الله) 46 عاما>23- فادى الدربى (30 عاما) من جنين (استشهد داخل الأسر(>24- إيهاب حننى (19 عاما) بيت فوريك – نابلس>25- إياد خليل محمود العواودة (26) عاما – الخليل>26- الطفل طارق زياد النتشة (17 عاما) الخليل>27- الطفلة بيان أيمن العسيلى (16 عاما) الخليل>28- فضل عوض القواسمى (18 عاما) الخليل>29- عمر محمد الفقيه (23 عاما) – قطنه – القدس>30- الطفل معتز أحمد عويسات (16 عاما) جبل المكبر – القدس>31- مهند العُقبى، (21 عاما)، النقب>32- هدى محمد درويش، (65 عاماً)، العيسوية>33- عدى المسالمة (24 عاما)، الخليل>34- حمزة موسى العملة (25 عاما) من بيت اولا/ الخليل>35- حسام إسماعيل الجعبرى 18 سنة/ الخليل>36- الطفل بشار نضال الجعبرى 15 سنة / الخليل>37- معتز عطاالله قاسم (فى العشرينيات)/ العيزرية>38- هاشم يونس هاشم (54 عاما)/ الخليل>39- محمود خالد غنيمات (20 عاما)/ صوريف>40- الطفل أحمد محمد سعيد كميل (17 عاما)/ قباطية>41- الطفلة دانيا جهاد ارشيد (17 عاما)/ الخليل>42- سعد محمد يوسف الاطرش (20 عاما)/ الخليل>43- رائد ساكت عبد الرحيم ثلجى جرادات (22 عاما) سعير>44- إياد روحى حجازى جرادات 19 عاما/ سعير>45- عز الدين نادى أبو شخدم 17 عاما/ الخليل>46- شادى نبيل القدسى الدويك 22 عاما/ الخليل>47- هُمام عدنان اسعيد 23 عاماً/ الخليل>48- اسلام رفيق حماد عبيدو 23 عاماً/ الخليل>49- فاروق عبد القادر سدر(19 عاما)/ الخليل>50- مهدى محمد رمضان المحتسب (23 عاما)/ الخليل>51- احمد قنيبى ( 23 عاماً)/ كفر عقب>52- الطفل الرضيع رمضان محمد فيصل ثوابتة (8 أشهر)/ بيت لحم>53- فادى حسن الفروخ (27 عاما)/ الخليل>54- أحمد عوض نصرى أبو الرب (17 عاما)/ قباطية>55- قاسم محمود سباعنة (20 عاما)/ جنين>56- نديم شقيرات (52 عاما)/ جبل المكبر- القدس>57- محمود طلال عبد الكريم نزال (18 عاما)/ جنين>58- ابراهيم سمير ابراهيم السكافى (22 عاما)/ الخليل>59- مالك طلال الشريف (25 عاما)/ الخليل>60- شادى حسام دولة (20 عامًا)/ غزة>61- أحمد عبد الرحيم الهرباوى (20 عامًا) الشجاعية - غزة>62- عبد الوحيدى (20 عامًا) الشجاعية – غزة>63- الطفل محمد هشام الرقب (15 عامًا) – غزة>64- عدنان موسى أبو عليان (22)عامًا خان يونس – غزة>65- زياد نبيل شرف (20 عاما) – غزة>66- جهاد العبيد (22 عاماً) دير البلح – غزة>67- الطفل مروان هشام بربخ (13 عاما) - غزة>68- خليل عمر عثمان (18 عاما) – غزة>69- نور رسمى حسان (30عاما) – غزة>70- الطفلة رهف يحى حسان (عامان) - غزة>71- شوقى جمال جبر عبيد (37 عاما)- بيت حانون – غزة>72- يحيى عبد القادر فرحات (24 عاما) – الشجاعية – غزة>73- محمود حاتم حميده (22 عاما) شمال غزة>74- أحمد السرحى، 27 عاما، شرق البريج>75- يحيى هاشم كريرة 20 عاما، غزة>76- خليل حسن أبو عبيد( 25 عاما) شرق خانيونس.