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بالصور.. عمان: السلطنة تبذل جهودًا دبلوماسية لإيجاد حل سلمى فى سوريا واليمن

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بالصور.. عمان: السلطنة تبذل جهودًا دبلوماسية لإيجاد حل سلمى فى سوريا واليمن بالصور.. عمان: السلطنة تبذل جهودًا دبلوماسية لإيجاد حل سلمى فى سوريا واليمن

>قال يوسف بن علوى بن عبدالله ، مسئول الشئون الخارجية العمانى، إن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية لإيجاد حل سلمى فى سوريا واليمن، مشيرًا إلى أن "كل الأطراف التى لها وجود أو اتصال بهاتين القضيتين بصورة أو بأخرى يبحثون عن حلول سلمية مبنية على استخدام الدبلوماسية".

وأكد "بن علوى" خلال لقائه بوزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، اليوم الخميس، "سعى السلطنة من خلال الدبلوماسية الهادئة وبدون معارضة من أحد وبالوسائل المحفزة للتقارب بين جميع الأطراف من آجل الوصول إلى حلول سياسية قائمة مع ضمان استمرارها".

وحول زيارة الأخيرة لسوريا أكد الوزير، إن الزيارة كانت مهمة بالنسبة للجانب للاستماع إلى وجهة نظر السلطنة، مشيرًا إلى أنه استمع فى دمشق إلى وجهة نظر الرئيس السورى"، بحسب ما نقلته صفحة الخارجية العمانية على توتير.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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