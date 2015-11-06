خبير: السعودية أكثر دولة بالشرق الأوسط استخداماً لـ"إنستجرام"

قال محمد رياض، خبير واستشارى فى التسويق عبر وسائل التواصل الإجتماعى، اليوم الخميس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن السعودية أكثر دولة بالشرق الأوسط استخداماً لـ"إنستجرام"،

واستطرد: هذا ما سوف نؤكد عليه فى الدورة التدريبية التى سيتم تنظيمها بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتCIT، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، حيث سألقى محاضرة عن كيفية استهداف الأسواق الخليجية من خلال التسويق الإلكترونى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وذلك خلال ديسمبر المقبل فى القاهرة.

وأضاف أن الدورة التدريبية سوف تركز على خصائص ومميزات وأدوات التسويق من خلال إعداد محتوى جيد لشبكات التواصل الاجتماعى، وكيفية توظيف قدراتها، للوصول إلى العملاء، وتحقيق الأهداف التسويقية، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعى فى مجال التسويق، وترويج ونشر المنتجات عبر تطبيق إنستجرام، لاستهداف الأسواق المحلية والخليجية.

وأشار محمد رياض، خبير واستشارى فى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، إلى أهمية التسويق باستخدام الصورة عبر إنستجرام، لأن الصورة أفضل من 60 ألف كلمة، وإنستجرام هو برنامج يعمل على الهواتف الذكية، ويستخدم لمشاركة الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وعدد مستخدمى إنستجرام شهرياً 300 مليون عضو نشط، وعدد مستخدمى إنستجرام يومياً 75 مليون مستخدم، ونسبة مستخدمى إنستجرام من إجمالى مستخدمى الإنترنت 13%.

وأكمل أن نسبة مستخدمى إنستجرام من فئة الطلاب 51%، ونسبة المراهقين الذين يعتبرون إنستجرام الشبكة الاجتماعية المفضلة 23%، ونسبة الزيادة فى استخدام إنستجرام من حول العالم خلال 2015 هى 85%، ونسبة استخدام إنستجرام فى الفئة العمرية من 14 سنة إلى 34 سنة هى 34%، ونسبة مستخدمى إنستجرام فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 34%، وإحصائيات نسب استخدام إنستجرام: 56% فى الإمارات، 43% فى السعودية، 43% فى الكويت، و17% فى مصر.

كما أوضح محمد رياض، خبير واستشارى فى التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، أن إحصائيات نسب استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الدول العربية هى: فيس بوك 87%، واتس آب 84%، يوتيوب 39%، إنستجرام 34%، تويتر 32%.

وذكر أن السعودية أكثر دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخداماً لـ"إنستجرام"، كما سيتم توضيح خلال الدورة التدريبية - التى من المقرر تنظيمها خلال ديسمبر المقبل بمقر غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - كيفية تسجيل حساب عبر انستجرام، وقال: "أهتم بجودة الصور وليس العدد".

وفيما يتعلق بقواعد الهاشتاج، أكد أنه يجب أن يكون للهاشتاج علاقة بالصورة، فالعديد من المستخدمين يستعملون الكثير من الهاشتاج التى لا علاقة لها بالصورة على إنستجرام، وهذا خطأ.

و أضاف أنه يجب ألا يزيد حجم الفيديو عن 30 ميجابايت، وقال: "إذا كنت تقدم سلعة، فانقل صورة طبيعية جداً عن السلعة، مثل شخص يتذوق طعاما، للتأكيد على حاجة المستخدم للسلعة حتى يتذكرها".

وسوف يتم التوضيح خلال الدورة التدريبية التى سيتم تنظيمها بغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ديسمبر المقبل كيفية إنشاء إعلان عبر إنستجرام، وكيفية قياس نتائج الإعلانات، واستعراض قصص نجاح عبر إنستجرام لعدد من شركات الاتصالات والأثاث المنزلى والمشروبات الغازية.

جدير بالذكر أن محمد رياض حاضر فى العشرات من الدورات المتخصصة فى التسويق الرقمى فى مصر والسعودية والإمارات وعمان، وحاصل على دراسات فى التجارة الإلكترونية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2000.

كما حصل على دبلومة التسويق الدولى من جامعة كامبريدج ببريطانيا عام 2005، وحاصل على شهادة مُسوّق إلكترونى من معهد الاستشاريين الإلكترونيين بلندن عام 2011، وحاصل على شهادة الماجستير المصغّر فى علوم التسويق الإلكترونى من منظمة السياحة العربية بشرم الشيخ عام 2015.

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