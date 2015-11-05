فوائد "أوميجا 3".. تقضى على الاكتئاب وتعزز المزاج

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية النقاب عبر دراسة حديثة عن فائدة جديدة للأحماض "أوميجا 3" الدهنية، حيث أفادت بأنها تعزز المزاج والصحة العقلية وتقضى على الاكتئاب.

وخلال الدرسة التى شملت على أكثر من 1458 مشاركًا، وجد الباحثون أن الأسماك الزيتية والأحماض الدهنية أوميجا 3 قد تعزز صحة القلب.

ولكن فى السنوات الأخيرة، كشف الباحثون عن أن أوميجا 3 الدهنية قد تكون العلاج الفعال لمجموعة من اضطرابات الصحة العقلية بما فى ذلك الاكتئاب ما بعد الولادة، والهوس الاكتئابى والفصام.

وتعتبر أوميجا 3S مكونًا رئيسيًا لخلايا المخ، كما أنها أساسية لتحسين سير العمل فى نوعين من الإشارات الكيميائية الموجودة فى الدماغ وهما الدوبامين والسيروتونين.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم، إلى أن أوميجا 3S يمكن أن تساعد الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية، وتقوى الذاكرة وتقلل من فرص الإصابة بالزهايمر.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا المكملات الغذائية التى تحتوى على الأحماض الدهنية أوميجا 3، ارتفعت لديهم الوظائف الإدراكية.

وأضافت المؤلفة الرئيسى للاستعراض، الدكتورة كاثرين أبليتون، من جامعة بورنموث، أن أحماض أوميجا 3 الدهنية ضرورية للصحة وتم الترويج لها على نطاق واسع فى الصعيد العالمى، وزادت شعبيتها بشكل كبير على مدى العقد الماضى مثل غيرها من الملاحق مثل الجينسنج، والثوم والشاى الأخضر.