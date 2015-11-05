حوار – رونالدو يتحدث عن – لماذا هو أفضل من ميسي.. عودته ليونايتد ورأيه في كارثة مورينيو

لماذا يؤمن كريستيانو رونالدو أنه أفضل من ليونيل ميسي؟ وهل يعود يوما ما لمانشستر يونايتد أم سيبقى مع ريال مدريد؟ وما هو رأيه في الأزمة التي يمر بها مدربه السابق جوزيه مورينيو مع تشيلسي؟ كل هذا يجيب عنه اللاعب البرتغالي.

وأجرى صاروخ ماديرا حوارا مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وينقله FilGoal.com، وكل ما يلي على لسانه.

أنا الأفضل في العالم

"لا أحتاج لقول أي شيء، أنا في تاريخ كرة القدم، أنا أسطورة، الأرقام تقول كل شيء".

"أن أواصل التحسن أمر صعب للغاية، لكن أنا أرغب في الاستمرار هكذا وأعتقد أن هذا هو أصعب جزء في مسيرة لاعب كرة القدم".

"في اعتقادي أنا دائما الأفضل، لا أهتم بما يقوله الناس عني أو يفكرون فيه، ليس ذلك العام ولكن دائما أنا دائما الأفضل".

"مقارنتي بميسي؟ هي مجرد أراء وأنا أحترم ذلك الأمر، ربما في رأيك –يقصد الصحفي- ميسي الأفضل، لكن في رأيي أنا أفضل منه، الأمر بسيط للغاية".

هل يعود إلى مانشستر يونايتد

"بالنسبة إلي إنه أمر صعب أن أرى مانشستر يونايتد يمر بذلك الموقف السيئ فهو نادي أنا أحبه، بالطبع أرغب في رؤيته يعود لسابق عهده".

"على سبيل المثال سبورتنج لشبونة كان هو أول فريق ألعب له عل مستوى احترافي وأحب دائما أن أراه هو ويونايتد على القمة".

"يونايتد يقدم موسما جيدا لكن أعتقد أن عليهم العمل أكثر للعودة لمستواه الذي كان عليه قبل ست أو سبع سنوات".

"كما تحدثت سابقا لا أحد يعلم ماذا سوف يحدث في المستقبل، في اللحظة الحالية أنا سعيد جدا لوجودي في ريال مدريد".

"سأظل أقول تلك الإجابة دائما لأن المستقبل لا أحد يعرفه، لكن أنا جيد هنا مع ريال مدريد ومازال لدي عقد معه وأشعر بالسعادة".

رأيه في أزمة مورينيو

"أنا لا أشعر بالمفاجأة بما يحدث لمورينيو لأن في كرة القدم أي شيء يمكن أن يحدث".

"بالطبع هو مدرب جيد وعملت معه في ريال مدريد وأنا أعرف إمكانياته جيدا، فهو ليس في موقف صعب وحده بل تشيلسي أيضا".

"كرجل برتغالي أجب أن أرى أي برتغالي على القمة دائما، وهذا هو ما أتمناه له، وأتمنى أن يستطيع عبور ذلك الموقف الصعب وأن يجعل مشجعي تشيلسي سعداء لأنهم يستحقون ذلك".