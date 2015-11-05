' مورينيو هو المدرب الاستثنائي وما يحدث له أمر طبيعي '

(إفي): دافع وكيل اللاعبين البرتغالي، جورجي مينديز، عن مواطنه وموكله جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، مُبديا في الوقت ذاته ثقته في قدرته على "الخروج" من أزمه النتائج التي يعيشها النادي اللندني منذ بداية الموسم الحالي "لأنه المدرب الاستثنائي والأفضل في العالم".

وقال مينديش في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الخميس: "هو لا يحتاج أن يثبت شيئا لأحد. هناك الكثير من الناس التي تقول عنه أشياء كثيرة وتنتقده، ولكن ليس هناك أي احتمالية لرحيله. سيتمكن من حل المشاكل لأنه الأفضل والاستثنائي".

وتكبد "البلوز" هزيمتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي أمام وست هام يونايتد وليفربول ليحتل المرتبة الخامسة عشر في سلم الترتيب وبفارق 14 نقطة عن صاحبي الصدارة مانشستر سيتي وأرسنال.

وفي بطولة دوري الأبطال حقق الفريق فوزا قيصريا يوم أمس الأربعاء على حساب ضيفه دينامو كييف الأوكراني (2-1) ليصعد للمركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط خلف بورتو المتصدر.

وأكد وكيل اللاعبين البرتغالي "يعرف ما يتوجب عليه فعله لأنه الأفضل. لديه القدرة على تجاوز الصعاب لحل هذه المشاكل. وسيفعل ذلك. اللاعبون والمدربون يمرون بلحظات طيبة وأخرى سيئة".

وبالإضافة إلى المدرب البرتغالي، يعتبر مينديز وكيلا للعديد من الأسماء ذات الثقل في عالم كرة القدم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني ديفيد دي خيا والأرجنتيني آنخيل دي ماريا والكولومبي جيمس رودريجيز والإسباني دييجو كوستا والإسباني فيكتور فالديز والكولومبي راداميل فالكاو.

وواصل مينديز دفاعه عن مورينيو "لقد فاز بلقب الدوري الأوروبي والدوري البرتغالي ودوري الأبطال مع بورتو. لقد حقق كل ما يمكن تحقيقه. وبعد ذلك رحل لتشيلسي لينقله إلى مستوى تنافسي رائع. فاز بلقب الدوري الأول منذ 50 عاما والجميع كانوا سعداء به".

"وعندما رحل لإنتر ميلان لم يكن يتوقع أحد أنه سيفوز بدوري الأبطال معه، وكان الوصول للدور ربع النهائي بمثابة الشيء المستحيل، ولكنه فاز باللقب في النهاية".

وشدد مينديز في ختام تصريحاته "وفي ريال مدريد، تنافس مع افضل فريق في العالم وفاز بلقب الدوري. كل هذا يبرز أنه الأفضل والاستثنائي وليس عليه إثبات أي شيء لأحد".