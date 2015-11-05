مارسيلو يغيب عن ريال مدريد أمام إشبيلية

(إفي): أعلن الطاقم الطبي لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس أن الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو يعاني من "تقلص عضلي على مستوى الفخذ الأيسر" وهي الإصابة التي لحقت به أول أمس الثلاثاء خلال مباراة دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وخضع اللاعب لبعض الاختبارات الطبية في إحدى مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد وكشفت عن سبب الآلام التي يعانيها الظهير الأيسر الذي لم "تتحدد مدة غيابه بعد".

ويعد الدولي البرازيلي (30 عاما)، الظهير الوحيد في الفريق المدريدي وكان أحد أكثر اللاعبين جاهزية، حيث اضطر للخروج من مباراة أول أمس الثلاثاء بعد مرور 33 دقيقة فقط من بدايتها بعد شعوره ببعض الآلام في عضلة الفخذ.

وحاول مارسيلو التحامل على نفسه ولكنه لم يستطع ليحل محله المدافع الشاب ناتشو الذي سرعان ما سجل هدف الفوز لفريقه بعد نزوله بدقائق.

وسيغيب الظهير الأيسر عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الإسباني أمام إشبيلية على ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان" يوم الأحد المقبل، وهي المواجهة التي ربما تشهد غياب الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس أيضا بداعي بعض المشاكل البدنية، ولكنه سيكون جاهزا لموقعة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم 21 نوفبمر الجاري على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وكان نافاس، الذي واصل رقمه القياسي في الحفاظ على نظافة شباكه في دوري الأبطال للمباراة الرابعة على التوالي أمام باريس سان جيرمان، احتياطيا في مباراة الفريق الأخيرة في الدوري أمام لاس بالماس ليحرس البديل كيكو كاسيا عرين الفريق ويستقبل أول أهدف في شباك الملكي على ملعبه سانتياجو برنابيو خلال هذا الموسم.