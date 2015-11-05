صورة – صلاح ضد موهبة لاتسيو البرازيلية.. كل شيء في مصلحة الفرعون

لقاء جديد يجمع بين محمد صلاح وفيليبي أندرسون لاعب لاتسيو لكن المصري يواجه البرازيلي تلك المرة بقميص روما وليس فيورنتينا مثل الموسم الماضي.

المواجهة التي تقام يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري الإيطالي تلك المرة لن تكون بين مجرد فريقين في المسابقة ولكنها أحد أشرس مباريات الدربي في العالم بين فريقي العاصمة الإيطالية روما ولاتسيو.

وقبل تلك المواجهة نشرت الصفحة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة للمقارنة بين صلاح وأندرسون.

ومن الملاحظ في الإحصائية المنشورة أن كل الأرقام تصب في صالح اللاعب المصري.

لعب صلاح في الدوري الإيطالي حتى الآن مع فيورنتينا وروما 26 مباراة مقابل 57 لأندرسون بقميص لاتسيو فقط.

سجل صلاح حتى الآن 11 هدفا في الدوري مقابل 14 لأندرسون، ولكن رغم تفوق اللاعب البرازيلي هنا إلا أن بحساب النسبة المئوية وعدد المباريات فإن المصري يتفوق.

فصلاح سجل 11 هدفا في 26 مباراة أي أنه أحرز أهدافا في 42% من كل مشاركاته، مقابل 24% لأندرسون.

أما خلال الموسم الجاري فسجل صلاح خمسة أهداف وصنع أربعة في 10 مباريات، مقابل إحراز أندرسون لأربعة أهداف وصنع واحدا في 11 لقاء.

سدد صلاح على المرمى 19 مرة خلال 10 مباريات مقابل 17 مرة لأندرسون في 11 لقاء.

وأخيرا صنع صلاح فرصا للتسجيل 15 مرة مقابل 10 مرات لأندرسون.