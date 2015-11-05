ضبط طالب بحوزته 11 قطعة حشيش و20 قرص مخدر بالوادي الجديد‎

تمكنت مباحث الوادي الجديد، بقيادة العميد عبدالباسط السمان، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، مساء اليوم، من ضبط كمية كبيرة من الحشيش بحوزة طالب بمركز الخارجة.

وتلقى اللواء محمد إسماعيل قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد بالقبض على طالب بحوزته 11 قطعة حشيش في مدينة الخارجة أثناء ترويجها مستخدما دراجة نارية.

وتبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث الخارجة، عن قيام أحد الطلاب بالاتجار في الحشيش مستغلًا دراجة نارية لتوزيع الحشيش بأحياء مدينة الخارجة ؛خاصة مناطق البري والسلخانة وميتالكو والمروة والزهور البساتين.

تم استصدار إذن من النيابة العامة واستهداف المتهم وتشكلت حملة أمنية موسّعة، بقيادة العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية والرائد أيمن مجدي المنشاوي، رئيس مباحث قسم الخارجة، والنقيب زياد بخيت، معاون مباحث القسم، أسفرت عن ضبط ” أ ” 20 سنة طالب، ومقيم مدينة الخارجة، وبحوزته 11 قطعة حشيش كبيرة الحجم و20 قرص مخدر و930 جنيها ودراجة نارية رقم ” 1078 الوادي “.

> تم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 5420 جنح مركز شرطة الخارجة لسنة 2015، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.