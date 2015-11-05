زراعة الوادي الجديد تواصل برنامج مكافحة “سوسة النخيل “

صرح أحمد عبد الكريم، مدير عام الإدارة الزراعية بمركز الخارجة بالوادي الجديد،أن تواصل مديرية الزراعة بالوادي الجديد، تنفيذ برنامج الإرشاد الزراعي للمزارعين؛ خاصة عن مرض سوسة النخيل الحمراء.

قال أنه سيتم عقد ندوة إرشادية موسعة يوم الإثنين القادم 9 نوفمبر الجاري، بقرية ناصر الثورة ويحاضر فيها نخبة من مهندسي الإرشاد الزراعي بالإدارة والمديرية، وتدور حول مقاومة سوسة النخيل والآفات والاهتمام بزراعة الخضر الشتوية والإعداد والتجهيز لزراعة محصولي القمح والفول البلدي.

وأضاف عبد الكريم، أنه سيتم التأكيد خلال الندوات على ضرورة التخلص الآمن من مخلفات النخيل وحماية الأراضي الزراعية، وعدم التعدي عليها.