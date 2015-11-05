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فيديو| المتحدث باسم الحكومة البريطانية: علينا مراجعة سياستنا تجاه جماعة الإخوان المسلمين

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فيديو| المتحدث باسم الحكومة البريطانية: علينا مراجعة سياستنا تجاه جماعة الإخوان المسلمين فيديو| المتحدث باسم الحكومة البريطانية: علينا مراجعة سياستنا تجاه جماعة الإخوان المسلمين

إيدوين سامونيل

أكد المتحدث بإسم البريطانية، إيدوين سامونيل، إنّ العلاقات المصرية البريطانية تهدف إلى مد جسور روح التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات مكافحة الإرهاب والإستثمار والتدريب، مضيفاً: ” نعرف جيداً أن لها تأثير أمني واقتصادي وثقافي في منطقة الشرق الاوسط”.

وأضاف سامونيل خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث” ، المُذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي علاء الشيخ، قائلاً: “علينا مراجعة سياساتنا تجاه جماعة الإخوان المسلمين”.

وأوضح سامونيل قائلاً: “مراجعة سياستنا تجاه جماعة الإخوان تأتي من منطلق رفضنا للتطرف في ظل سياسات جديدة ينتهجها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تتضمن التعرف على أبعاد أكثر عمقاً عن أنشطة جماعة الإخوان المنظمات المنتمية اليها في الداخل والخارج، بالاضافة إلى تحري الاتهامات الجاده الموجهة إليها.

وأوضح سامونيل، أنه من أولويات الحكومة البريطانية الدخول في شراكة مع مصر، لمكافحة الإرهاب الذي بات يهدد منطقة الشرق الأوسط ، تهدف إلى تعاون مشترك بين البلدين فى مجالات التدريب العسكري وتبادل المعلومات .

وأعرب سامونيل ، عن أسفه الشديد بسبب توجيهات الحكومة البريطانية لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر، مؤكداً أن القرار يُعد إجراءً متبعاً فى كل الدول لحماية مواطنيها من أى خطر قد يهددها، مؤكداً على أن القرار جاء بالصدفة قبل زيارة إلى لندن، وأنه لم يكن مقصوداً.

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