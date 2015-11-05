تركيا تشن هجوم ضد معسكرات الأكراد شمالي العراق

شنّ الطيران الحربي التركي، مساء اليوم، غارات ضد معسكرات مسلحي حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، حسب ما أفادت به قنوات تلفزيونية تركية.

قامت الطائرات الحربية المرتكزة في قاعدة جوية بمحافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا، مساء اليوم، تنفذ طلعات عبر الحدود بمنطقة ناحية شمدنلي في محافظة هكاري. ولم تعلق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية على الوضع في المنطقة الحدودية وأهداف الطيران الحربي. بحسب ما أفادته القنوات التركية.

وأعلن حزب العمال الكردستاني إلغاء الهدنة، في وقت سابق اليوم، والتي كان قد أعلن بموجبها سابقًا وقف عملياته المسلحة في تركيا. وجاء في بيان صدر عن المجلس السياسي للحزب أنه “لا جدوى من الالتزام بالهدنة من طرف واحد في الظروف الراهنة”.