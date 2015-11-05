الصحة: الحصيلة النهائية لضحايا الأمطار بالغربية والبحيرة 17 حالة وفاة و28 مصابًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة 17 شخص، وإصابة 28 حالة بمحافظتي البحيرة والغربية، جراء سقوط الأمطار الغزيرة على عدة محافظات خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت الوزارة أن محافظة البحيرة قد شهدت وفاة 15)وإصابة 27 حالة منذ يوم أمس الأربعاء وحتى الآن، فيما شهدت محافظة الغربية حالتي وفاة وإصابة واحدة.

وأكدت الوزارة خروج جميع الحالات المصابة “خروج تحسن” من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم الصحية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قامت برفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات، مع الدفع بالمزيد من سيارات الإسعاف، وتوفير الأطقم الطبية وكافة المستلزمات اللازمة للتعامل مع جميع الحالات الطارئة والإصابات.