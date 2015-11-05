وسائل علاج ضغط الدم المرتفع.. أهمها مارس الرياضة وقلل الملح

ضغط الدم المرتفع من أكثر الأعراض شيوعا بين الرجال والنساء على حد سواء، وهناك العديد من العوامل التى تساهم فى ارتفاع ضغط الدم، كما أن هناك وسائل وقائية للحد من فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم. وهو ما يوضحه خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة فى السطور التالية..

> عوامل تساعد على رفع ضغط الدم

>الإسراف فى تناول الملح، والتعرض المستمر للضغوط العصبية، من أهم العوامل التى تساعد على زيادة فرص التعرض لارتفاع ضغط الدم تبعا لرأى خالد يوسف، مضيفا إليها بعض العادات كالتدخين والإسراف فى تناول الوجبات الجاهزة الغنية بالدهون المشبعة والأملاح وكذلك زيادة الوزن بصورة مفرطة. طرق للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

>وأوضح أن هناك بعض الطرق المساعدة على خفض ضغط الدم، وأهمها تبعا لرأى خالد يوسف هى الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بصورة يومية ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وأيضا تناول بعض أنواع الطعام التى تساعد بصورة فعالة على خفض ضغط الدم المرتفع، أهمها الألياف كالفاصوليا الخضراء والحبوب الكاملة، وأيضا الطعام الذى يحتوى على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم، كالموز والبرتقال والخضروات الورقية، وهو ما من شأنه الحد بصورة كبيرة من أعراض ضغط الدم المرتفع.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365