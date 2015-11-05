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أعراض الإصابة بسرطان القولون.. أهمها النزيف الشرجى

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أعراض الإصابة بسرطان القولون.. أهمها النزيف الشرجى أعراض الإصابة بسرطان القولون.. أهمها النزيف الشرجى
يأتى سرطان القولون كأحد أهم خمسة مسببات للوفاة على مستوى العالم للرجال والنساء على حد سواء، وفى عام 2012 قدرت منظمة الصحة العالمية نسبة الوفيات بسرطان القولون بحوالى 7 ملايين حالة وفاة.

أسباب الإصابة بسرطان القولون


>عن أهم الأسباب التى ترفع من فرص التعرض للإصابة بسرطان القولون يقول استشارى الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أن سرطان القولون كغيره من أنواع الأورام الأخرى ترجع أسباب الإصابة به لمشاكل فى انقسام الخلايا السرطانية بالجسم.

لكن هناك بعض العوامل التى يمكنها أن تلعب دورا هاما فى رفع فرص التعرض للإصابة بسرطان القولون، أهمها العادات الغذائية الخاطئة وتناول كميات كبيرة من الأطعمة الدسمة والوجبات الجاهزة، مع إهمال تناول الألياف التى تحسن من حركة الأمعاء وتنظم عملية الإخراج.

أعراض سرطان القولون


>عن أهم الأعراض التى تشير للإصابة بسرطان القولون، يقول محمد أنور إن هناك بعض الأعراض التى تعد مؤشرا للإصابة بأورام القولون، أهمها وجود قطرات من الدماء بالبراز ومع كل عملية تبرز، كما أن الإصابة بآلام البطن والشعور بالوهن وعدم انتظام عملية التبرز تعد من المؤشرات القوية للإصابة بسرطان القولون.
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