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طرق علاج آثار حب الشباب أهمها الليزر وكريمات التقشير

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طرق علاج آثار حب الشباب أهمها الليزر وكريمات التقشير طرق علاج آثار حب الشباب أهمها الليزر وكريمات التقشير
حب الشباب من أكثر المشاكل الجمالية التى يتعرض لها المراهقون، وغالبًا ما تنتهى مشكلة حب الشباب بعد العشرين، ولكن فى بعض الحالات تبقى الآثار البنية لحب الشباب.

أسباب آثار حب الشباب


>عن أهم الأسباب التى تؤدى لتكون آثار حب الشباب على البشرة، تقول أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتورة هديل جهاد، إن آثار حب الشباب تحدث نتيجة لإفراز الجلد لمادة الميلانين الصبغية، والتى تفرز لحماية البشرة من عوامل الالتهاب المختلفة ومنها حب الشباب.
>كما أن عبث البعض بحب الشباب، يؤدى إلى زيادة نسبة الالتهاب الناتج عنه وبالتالى زيادة إفراز مادة الميلانين وتصبغ الجلد.

طرق علاج آثار حب الشباب


>عن أفضل الطرق لعلاج حب الشباب توضح هديل أن التقشير بجميع أنواعه هو الطريقة الأفضل للقضاء على آثار حب الشباب بالبشرة، وهناك العديد من الوسائل التى يمكن اتباعها لتقشير آثار حب الشباب، منها التقشير الكيميائى، والتقشير بواسطة الدهانات الموضعية وأيضًا التقشير بأشعة الليزر، وبالطبع تتحدد وسيلة علاج حب الشباب تبعًا لنوع البشرة ودرجة الإصابة.

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