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فقر الدم يؤثر على التحصيل الدراسى للأطفال

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فقر الدم يؤثر على التحصيل الدراسى للأطفال فقر الدم يؤثر على التحصيل الدراسى للأطفال
فقر الدم من أهم الأعراض الناتجة عن سوء التغذية، ويؤثر فقر الدم على العديد من الوظائف الحيوية بجسم الإنسان، كما يؤثر فقر الدم بصورة خاصة على صحة الأطفال.

تشخيص فقر الدم


>عن طرق تشخيص فقر الدم يوضح أستاذ طب الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم، أن التحاليل المعملية وصورة الدم الكاملة، هى أهم الوسائل المتبعة لتشخيص فقر الدم لدى الأطفال، فمن خلالها يمكن معرفة مقدار النقص بالعناصر المكونة للدم وعلى أساسها يتم اختيار العلاجات التعويضية المناسبة لفقر الدم.

تأثير فقر الدم على التحصيل الدراسى للأطفال


>يؤثر فقر الدم على العديد من وظائف الجسم وأهمها القدرة على التركيز والاستيعاب وتحصيل المعلومات.

ويؤكد طلعت حسن أن إصابة الطفل بفقر الدم تؤدى إلى ضعف قدرته التحصيلية، ومعدل ذكائه بنسبة لا تقل عن 30%، كما أن علاج فقر الدم يحسن كثيرًا من قدرة الأطفال على استيعاب المعلومات التى يتلقوها واسترجاعها مرة أخرى من الذاكرة.

فى النهاية ينصح طلعت بضرورة الحرص على تقديم جميع العناصر الغذائية للطفل، لتجنب إصابته بفقر الدم وأهمها الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
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