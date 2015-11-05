ضبط أمين مخزن للسلع الغذائية بعد استيلائه على طن أرز من مستحقات الدعم

نجحت شرطة التموين والتجارة بالقاهرة فى إلقاء القبض على أمين عهدة مخزن جملة شونة بمنطقة النبى التابع للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية؛ لاستبداله الأرز بآخر فاسد قبل تسليمه لمستحقى الدعم وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث شرطة التموين بالقاهرة تفيد بقيام أمين عهدة مخزن جملة شونة أثر النبى التابع للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة "قطاع أعمال عام" بالقاهرة، باستلام الأرز التموينيى غير صالح للاستهلاك الآدمى بالمخالفة للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية والاستيلاء على فارق الأسعار والتربح من وراء ذلك بطرق غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية انتقلت قوة أمنية من ضباط الإدارة وتمكنوا من ضبطه وأسفر الفحص عن وجود كمية قدرها طن أرز تموينى مدون عليها كيلو باترا، وبفحصه ظاهرياً تبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية لارتفاع نسبة السكر والشوائب، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وسحب العينات اللازمة منها لإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الزراعة للتحليل.