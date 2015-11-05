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المهمة الأوروبية – من أجل مواصلة الصدارة.. النني أساسيا مع بازل

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المهمة الأوروبية – من أجل مواصلة الصدارة.. النني أساسيا مع بازل المهمة الأوروبية – من أجل مواصلة الصدارة.. النني أساسيا مع بازل

دفع المدير الفني لنادي بازل أورس فيشر بمحمد النني في تشكيل الفريق الأساسي الذي يستعد لمواجهة بيلينينسش في الدوري الأوروبي يوم الخميس.

ويحل بازل ضيفا على بيلينينسش البرتغالي لمواجهته في إطار الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي لحساب المجموعة التاسعة.

ويدخل بازل المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط يليه ليخ بوزنان البولندي بأربع نقاط، ثم بيلينينسش بنفس الرصيد، وأخيرا فيورنتينا بثلاث نقاط.

ويحتاج بازل للفوز بالمباراة لمواصلة تصدره للمجموعة ومن أجل الاقتراب أكثر من التأهل لدور الـ32 الثاني لمواصلة الحلم ببلوغ المباراة النهائية التي سوف تقام على ملعبه سانت جاكوب بارك.

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