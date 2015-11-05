بالفيديو - السقوط الأول.. المقاصة يباغت الأهلي ويكتب الخسارة الأولى لبيسيرو

نجح نادي مصر المقاصة في تحقيق الانتصار على الأهلي بهدف مقابل لاشيء ليكتب السقوط الأول للأهلي والبرتغالي جوزيه بيسيرو.

هدف فوز المقاصة جاء بتسديدة مباغته من أحمد سامي في الدقيقة 57 هزت شباك شريف إكرامي.

وفشل الأهلي لأول مرة هذا الموسم في التسجيل وتحقيق الفوز. بينما فاز مصر المقاصة للمرة الثانية هذا الموسم.

ليتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 9 بينما وصل المقاصة إلى النقطة 8.

البداية

لأول مرة شارك عماد متعب كأساسي في خط الهجوم بجوار جون أنطوي.

بينما عاد حسام عاشور للوسط بعد التعافي من الإصابة.

بينما اعتمد إيهاب جلال على نانا بوكو كمهاجم صريح مع تواجد عمر النجدي في وسط الملعب كلاعب متقدم.

واختفت الخطورة طوال أحداث الربع ساعة الأولى من المباراة قبل أن تظهر من لعبة ثنائية بين جون أنطوي ومؤمن زكريا. شاهد اللقطة

قبل أن تظهر خطورة المقاصة عن طريق عمر النجدي من تسديدة قوية علت مرمى إكرامي بقليل.

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وقبل نهاية الشوط الأول كاد الأهلي عن طريق جون أنطوي أن يتقدم لولا تألق حارس المقاصة.

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تألق انتهى عليه الشوط بالتعادل السلبي 0-0.

خطأ = هدف

في الشوط الثاني تألق شريف إكرامي أولا وأبعد عرضية مباغته. قبل أن يرتكب خطأ يكلف فريقه هدف.

أحمد سامي يسدد ركلة حرة مباشرة في الممرى مباشرة بعد تقدم إكرامي من مرماه.

تقدم استغله لاعب المقاصة ليهز شباك الأهلي لأول مرة هذا الموسم. (شاهد هدف المقاصة الأول)

بعد الهدف شارك كلا من ماليك إيفونا ووليد سليمان بدلا من جون أنطوي وعماد متعب.

وظهرت سريعا خطورة الأهلي عن طريق إيفونا.

فرصة أولى من أول لمسة من إيفونا بعد عرضية عبد الله السعيد كادت تدرك التعادل للأهلي. شاهد اللقطة

وفي الدقيقة 78 ومن لعب سريع للأهلي مع سقوط لاعب المقاصة أرضا سدد إيفونا بقوة ولكن حارس المقاصة تألق.

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قبل أن يهدد من جديد إيفونا مرمى المقاصة بعد مرور من الحارس وتسديدة مرت على الخط قبل أن يتألق أحمد سامي في إبعادها.

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وكاد عبد الله السعيد في أخر دقيقة من المباراة أن يدرك التعادل بعد تسديدة قوية ولكن مرت بجوار القائم بقليل.

قبل أن يطلق حكم المباراة صافرته معلنا عن فوز المقاصة وخسارة أولى لجوزيه بيسيرو.