عمرو وردة يتحدث لـ في الجول عن – سعادته مع بانيتوليكوس.. وثقة كوبر

أعرب صانع الألعاب المصري عمرو وردة والمحترف في صفوف فريق بانيتوليكوس اليوناني عن سعادته بمستواه الذي يقدمه رفقة فريقه منذ أن انضمامه من الأهلي في الصيف الماضي.

وكان وردة قد لعب الموسم الماضي في صفوف فريق الاتحاد السكندري لمدة عام على سبيل الإعارة وقدم مستويات جيدة.

وفي اتصال هاتفي من اليونان تحدث الدولي المصري مع FilGoal.com حيث قال:"أنا سعيد جدًا هنا مع فريقي، الجميع يتحدث عن مردودي الطيب وأشارك باستمرار مع بانيتوليكوس".

وتابع"أتمنى الاستمرار على نفس هذا المستوى والتحسن أكثر وأكثر".

وردة تحدث عن الاستدعاء الثاني على التوالي لتمثيل المنتخب المصري الأول في أقل من شهر"هذه ثقة كبيرة من الجهاز الفني للمنتخب وهيكتور كوبر وبكل تأكيد أنا في غاية السعادة".

وأتم"سأنضم لمعسكر المنتخب يوم الثلاثاء المقبل لأن لدي مباراة في الدوري يوم الإثنين، وأتمنى التوفيق في مباراتي تشاد الهامة ونسعى لرسم الابتسامة على وجوه المصريين".