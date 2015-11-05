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سيد عبد الحفيظ: توقف الدوري مهم للأهلي

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سيد عبد الحفيظ: توقف الدوري مهم للأهلي سيد عبد الحفيظ: توقف الدوري مهم للأهلي

الأهلي لديه فرصة جيدة لإصلاح الأخطاء التي أدت إلى خسارته بهدف من دون رد أمام للمقاصة.. هكذا يؤمن مدير الكرة في القلعة الحمراء سيد عبد الحفيظ.

الأهلي خسر بهدف من كرة ثابتة ولم يعوضه رغم الدفع بجون أنطوي وعماد متعب ثم دخول ماليك إيفونا وعمرو جمال.

الفريق خلال المباراة هدد مرمى المقاصة كثيرا، لكنه رغم ذلك خسر لأول مرة هذا الموسم وتحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وقال سيد عبد الحفيظ بعد المباراة للصحفيين: "توقف الدوري جاء في توقيت جيد. ستكون فترة مهمة للأهلي".

وأضاف "خلال فترة التوقف سنعالج الأخطاء. سنتفادى كبوة كتلك مستقبلا".

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فيديو اليوم السابع

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