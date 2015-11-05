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عبد الحفيظ بعد الخسارة من المقاصة: الحكم أهدر حق الأهلي

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عبد الحفيظ بعد الخسارة من المقاصة: الحكم أهدر حق الأهلي عبد الحفيظ بعد الخسارة من المقاصة: الحكم أهدر حق الأهلي

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي تحفظه على أداء التحكيم بعد الخسارة أمام المقاصة 0-1 في الدوري الممتاز.

الأهلي خسر أمام مصر المقاصة بهدف مقابل لاشيء في الجولة الرابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ عقب اللقاء: "أرجو من عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن ينبه على الحكام بالدقة في احتساب الوقت الضائع".

وأضاف "لماذا الإصرار على احتساب 5 دقائق فقط بحد أقصى للوقت الضائع. رغم سقوط اللاعبين أكثر من مرة".

وأكمل حديثه قائلا: "بالأمس أخطأ إبراهيم نور الدين في مباراة الزمالك والمقاولون، ولكن نركز على فريقنا فاليوم محمود البنا لم يمنح الأهلي حقه في الوقت الضائع".

وأشار إلى أنه لم يكن يتمنى خسارة الأهلي قبل خسارة الدوري، مضيفا: "ولكنها كرة القدم، كل شيء فيها وارد. والدوري لا يزال في بدايته".

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