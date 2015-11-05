يسري فودة: حتى الحلم عايزين تصادروه؟!

قال الإعلامي يسري فودة، اليوم الخميس، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: ” علشان بس نكون واضحين مع بعض في وسط البلاوي اللي بتحصلنا كلنا دي، اللي فاكر إن قرفنا من الحالة دي فيه شبهة تحسُّر على أيام مرسي ياريت كده يفكر مع نفسه و يفكر تاني (و لا يتعارض هذا مع تعاطفنا مع كل مظلوم)”.

وتابع: “واللي فاكر إن تعبيرنا عن قرفنا من الحالة دي فيه شبهة رغبة في إن البلد تقع ياريت كده يتكرم على نفسه و يطلّع الديكتاتور اللي جواه (و لا يتعارض هذا مع تفهمنا لحالة القلق من اللي بيحصل جوه مصر و حواليها)”.

واختتم تدوينته قائلًا: “مش لازم أكون متفق معاك على كل حاجة علشان يكون فيه أمل نقدر نعيش مع بعض. اللي زي حالاتنا مايهمهوش مين بيحكم .. يهمه بس إزاي بيحكم، و قد إيه عنده استعداد يسمع الناس كلها و يلتزم بالدستور .. يهمه العدل و المساواة و احترام الجميع و الشغل الحقيقي بدون تجارة بالدين أو بالوطن. إحنا بنحلم يا أخي .. خلونا نحلم. حتى الحلم عايزين تصادروه؟”