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ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني اســــتـعـرضــا آفـــــــاق التـــعــاون

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ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني اســــتـعـرضــا آفـــــــاق التـــعــاون ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني اســــتـعـرضــا آفـــــــاق التـــعــاون

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- في قصر اليمامة أمس قائد الجيش الباكستاني الفريق أول ركن راحيل شريف.

وجرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، وقائد قوات الأمن الخاصة اللواء ركن مفلح بن سليم العتيبي، والسكرتير الخاص لقائد الجيش الباكستاني اللواء ركن أظهر عباس، وسفير باكستان لدى المملكة منظور الحق والملحق العسكري الباكستاني بالمملكة العميد طاهر جلزار.

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