بالصور.. سيارات لشفط مياه الأمطار تنتشر بشوارع العاصمة

تواصل سيارات شفط المياه سحب المياه المتراكمة بمطالع ومنازل الكبارى وميادين وشوارع رئيسية بقطاع شرق العاصمة والتى أدت إلى ظهور كثافات مرورية عالية حيث تتواجد كميات المياه من محور العروبة وصولاً إلى المطار حتى مسجد الرحمن الرحيم، وفى شارع صلاح سالم وشارع رمسيس منزل كوبرى الجلاء فى الاتجاهين وصولاً الى الكلية الحربية وفى مطلع كوبرى القبة قرب المجمع الطبى للقوات المسلحة وفى منزل كوبرى الجيش حتى الطريق الدائرى وبميدان روكسى وبنفق إمبابة بمنطقة الساحل بمحور النصر للقادم من ميدان رابعة وفى طريقة إلى ميدان رمسيس بشارع مصطفى النحاس ومكرم عبيد وبكوبرى الطيران فى الاتجاهين.

كما تتراكم المياه أسفل كوبرى القديم والجديد بمصر الجديدة اتجاه طريق المطار وبطريق السندباء وصولاً إلى منزل الهايكستب حتى الكلية الحربية وأمام الكلية الحربية وصولاً إلى مناطق مدينة نصر وبمحور جوزيف تيتو بمصر الجديدة.

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