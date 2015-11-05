تكريم 20 طالبة بمدرسة إعدادية لتفوقهن العلمى فى بنى سويف

كرم خالد عويس، رئيس مركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف 20 طالبة من أوائل الصف الأول والثانى والثالث بمدرسة الإعدادية بنات بقرية ننا، وسلمهن شهادات تقدير تحفيزًا لهن على مواصلة تميزهن العلمى وتفوقهن الدراسى كنماذج وقدوة يحتذى بها.

جاء ذلك خلال الاحتفالية السنوية التى تنظمها المدرسة بالتنسيق مع إدارة إهناسيا التعليمية ومجلس الأمناء لتكريم المتفوقات فى الصفوف الثلاث وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية وثقافية بحضور كل من المحاسب على حماد رئيس مجلس قروى ننا، على محمد نائبًا عن مدير إدارة إهناسيا التعليمية، رمضان زكريا مدير المدرسة، وطه فتحى رئيس مجلس أمناء المدرسة.



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