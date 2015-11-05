زراعة الوادى الجديد تنتهى من توزيع شتلات الفاكهة والموالح على 700 شاب

قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، إن المديرية انتهت من توزيع 10 آلاف شتلة فاكهة ومانجو أصناف عالية الجودة على 300 منتفع ومستفيد من مزارعى المحافظة بمراكزها الخمسة .

وأضاف عبد الوهاب أن توزيع هذه الشتلات يأتى فى إطار الدعم المقدم من مشروع التنمية الاقتصادية والريفية بوزارة الزراعة بإجمالى ربع مليون جنيه والذى استفاد منه حوالى 700 شاب من أبناء المحافظة كمشروعات انتاجية مستديمة توفر دخلاً مناسب للشباب .

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