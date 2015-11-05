أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

زراعة الوادى الجديد تنتهى من توزيع شتلات الفاكهة والموالح على 700 شاب

Google+ Print
زراعة الوادى الجديد تنتهى من توزيع شتلات الفاكهة والموالح على 700 شاب زراعة الوادى الجديد تنتهى من توزيع شتلات الفاكهة والموالح على 700 شاب
قال الدكتور محسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الزراعة بالوادى الجديد، إن المديرية انتهت من توزيع 10 آلاف شتلة فاكهة ومانجو أصناف عالية الجودة على 300 منتفع ومستفيد من مزارعى المحافظة بمراكزها الخمسة .

وأضاف عبد الوهاب أن توزيع هذه الشتلات يأتى فى إطار الدعم المقدم من مشروع التنمية الاقتصادية والريفية بوزارة الزراعة بإجمالى ربع مليون جنيه والذى استفاد منه حوالى 700 شاب من أبناء المحافظة كمشروعات انتاجية مستديمة توفر دخلاً مناسب للشباب .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365