مرشح مستقل ببنى سويف: أخوض وشقيقى الانتخابات دون اتفاق أو تربيطات

أكد المهندس عاطف عبد الجواد المرشح المستقل بدائرة بندر ومركز بنى سويف أنه وشقيقه الأصغر يخوضان انتخابات مجلس النواب كمتنافسين ليس بينهما اتفاق أو ما يطلق عليه "تربيطات انتخابية"، ولأبناء الدائرة حرية اختيار 3 من بين 36 مرشحًا، لافتًا إلى أن ما حدث من تبادل الأحضان مع أخيه داخل لجنة فرز الأصوات عقب إعلان نتيجة الانتخابات التى ألغيت شيئًا طبيعيًا دون ترتيب وتعبيرًا عن سعادتهما بالنتائج وترتيبهما الأول والثانى بين مرشحى الإعادة .

وأشار عبد الجواد خلال مؤتمر جماهيرى ولقاء مع العشرات من الشباب بنادى المهندسين فى حضور الحكم الدولى محمد فاروق والصحفى أسامة مصطفى والمذيع على العربى إلى أن عمله فى مجال اتحاد الملاك ليس عيبًا أو حرامًا طالما كان المال حلالاً طيبًا، مؤكدًا خلال رده على اسئلة الحاضرين، عدم استخدامه للمال السياسى أو الرشاوى الانتخابية فى دعايته الانتخابية لجذب أصوات الناخبين

ونفى عبد الجواد توزيع أموالاً على صحفيين أو بلطجية أو سماسرة الانتخابات فى أحياء المدينة وقرى المركز لافتًا إلى أن أموال الدعاية يستخدمها فى اللافتات والملصقات إضافة إلى منح أصحاب التوكيلات ما يستحقونه من مال نظير عملهم طوال أيام الانتخابات .

وتابع عاطف عبد الجواد: أعلنت فى آخر مؤتمر بحى الجزيرة فى مدينة بنى سويف وقف أى مساعدات للفقراء والمحتاجين كما اعتدت كزكاة مال، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، حتى لا يقال أننى أقدم الإعانات طمعا فى أصواتهم.

>