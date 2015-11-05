بالصور.. حى المنتزه: تدبير 5 طلمبات لرفع المياه بالجهود الذاتية

بعد ضبط 12 سيارة تابعة للصرف الصحى، غرب الإسكندرية لم تشارك فى رفع المياه، دبر اللواء المهندس أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول، 5 طلمبة شفط مياه بقطر 4 بوصة بالجهود الذاتية، وتم تجهيزها داخل مبنى ديوان الحى وبمساعده رجال حى المنتزه أول.

وقال اللواء المهندس أحمد أبو طالب إن الطلمبات لتعويض نقص الإمكانيات فى قطاع الصرف الصحى بالإسكندرية مشيرًا إلى تقسيمها بواقع 2 طلمبات لمنطقة العزب، و2 لمنطقة السيوف، وواحدة لمساكن العبور.

يذكر أن رجال القوات المسلحة تمكنت من ضبط 12 سيارة تابعة لشركة الصرف الصحى كانت مخزنة فى أماكن الانتظار بجوار مطار النزهة، ولم تشارك فى أعمال رفع المياه وجهود الإنقاذ التى تقوم بها الحكومة.



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