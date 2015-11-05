أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. حى المنتزه: تدبير 5 طلمبات لرفع المياه بالجهود الذاتية

Google+ Print
بالصور.. حى المنتزه: تدبير 5 طلمبات لرفع المياه بالجهود الذاتية بالصور.. حى المنتزه: تدبير 5 طلمبات لرفع المياه بالجهود الذاتية
بعد ضبط 12 سيارة تابعة للصرف الصحى، غرب الإسكندرية لم تشارك فى رفع المياه، دبر اللواء المهندس أحمد أبو طالب رئيس حى المنتزه أول، 5 طلمبة شفط مياه بقطر 4 بوصة بالجهود الذاتية، وتم تجهيزها داخل مبنى ديوان الحى وبمساعده رجال حى المنتزه أول.

وقال اللواء المهندس أحمد أبو طالب إن الطلمبات لتعويض نقص الإمكانيات فى قطاع الصرف الصحى بالإسكندرية مشيرًا إلى تقسيمها بواقع 2 طلمبات لمنطقة العزب، و2 لمنطقة السيوف، وواحدة لمساكن العبور.

يذكر أن رجال القوات المسلحة تمكنت من ضبط 12 سيارة تابعة لشركة الصرف الصحى كانت مخزنة فى أماكن الانتظار بجوار مطار النزهة، ولم تشارك فى أعمال رفع المياه وجهود الإنقاذ التى تقوم بها .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم