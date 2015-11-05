النيابة تستدعى ضحايا ذئب الـ"واتس آب" بعد ابتزاز القاصرات بفيديوهات مخلة

أمر المستشار أحمد مجدى، مدير نيابة حلوان، باستدعاء ضحايا الموظف الذى بث فيديوهات مخلة بالآداب لابتزاز القاصرات على مواقع التواصل الاجتماعى، لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكان ضباط مباحث قطاع التوثيق والمعلومات، تلقوا بلاغًا من "ز. س" ربة منزل، يفيد بتعرض ابنتها "ه.ن" 13 عامًا، لابتزاز من قبل شخص مجهول باستخدام تطبيق الواتس آب منتحلًا شخصية إحدى الفنانات، وطلب منها إرسال عدة مقاطع فيديو شخصية، وقامت بالفعل بإرسالها.

وبالتحرى تبين أن المتهم استخدم برنامجًا متطورًا فى تقليد صوت الآخرين، ثم يجرى اتصالاً بالفتيات ويستدرجهن لتصوير أنفسهن فى أوضاع مخلة وإرسال الصور والفيديوهات على هاتفه المحمول، مستغلاً براءة الفتيات القاصرات، ثم يقوم عقب الحصول على الفيديوهات بالاتصال مع أسر الضحايا ومساومتهم للحصول على مقابل مالى وفى حالة الرفض يتم نشر صورهن على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وبحوزته عدد من المقاطع الجنسية لمجموعة من الفتيات القاصرات، على محموله الخاص، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارًا بحبسه على ذمة التحقيقات.

يذكر أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب اتهامه بابتزاز الفتيات القاصرات ماليًا، وبعد انكاره ارتكاب الواقعة.

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