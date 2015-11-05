نيابة كوم أمبو تحقق فى مقتل شخصين خلال اشتباكات ثأرية

فتحت نيابة كوم أمبو بأسوان، مساء اليوم، الخميس، تحقيقًا موسعًا بشأن واقعة مقتل شخصين فى اشتباكات نارية بين عائلتين تجمع بينهما علاقة صهرية بعزبة العرب.

تفاصيل الواقعة، بدأت بمشاجرة صباح اليوم الخميس، بين الطرف الأول الذى يضم "ربيع.ع.ا" 30 سنة، مزارع، "أحمد.ع.م" 40 سنة، مزارع، و"حمادة.ع.ا" 35 سنة، مزارع، و"عبد الحميد.ا.ع" 63 سنة، مزارع، مصابًا بطلق نارى بالرأس والصدر وتوفى متأثرًا بإصابته والطرف الثانى يضم "محمد.ح.ج" 35 سنة، مزارع، و"محمود.ع.س" 45 سنة، مزارع، و"عبد الحميد.ا" 40 سنة، مزارع، و"مخيمر.ع.ا" 33 سنة، مزارع، و"عبد القادر.م.ا" 29 سنة، مزارع، تم ضبطه، و"جادو.م.ج" 51 سنة، مزارع، مصابًا بطلق نارى بالرأس والكتف الأيمن، وتوفى متأثرًا بإصابته.

ونشبت الاشتباكات على خلفية خصومة ثأرية بين الطرفين فى الواقعة رقم 1518 والتى انتهت بمقتل "عبد الرحيم.ا.ع" بسبب خلافات مصاهرة، وعلى إثر ذلك اطلق الطرف الأول أعيرة نارية، وقتل الأخير من الطرف الثانى أخذًا بالثأر، فبادلهم الطرف الثانى إطلاق الأعيرة وقتل الأخير من الطرف الأول.

وتدخلت قوات الأمن برئاسة العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمود عوض، رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، وسيطرت على الموقف، وتحرر المحضر رقم (5962) إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015.