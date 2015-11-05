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ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 21 شريطا مخدرا بالمنوفية

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ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 21 شريطا مخدرا بالمنوفية ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 21 شريطا مخدرا بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز الباجور بالمنوفية من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 21 شريطا مخدرا، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد سامح العنتبلى، رئيس مباحث مركز الباجور، يفيد بضبط كل من "هيثم.ح.أ" 39 عاما، و"محمد.ح.أ" 31 عاما، "محمود.ح.أ" 23 عاما عاطلين وجميعهم مقيمون ابشيش التابعة لمركز الباجور، وبحوزتهم 24 قطعة حشيش صغيرة الحجم، 9 شرائط اموتريل، 12 شريط أبتريل، مطواة (قرن غزال)، مقص بمقبض بلاستيكى، هاتف محمول ومبلغ مالى 1900 جنيه، وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 17899 جنح الباجور لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365