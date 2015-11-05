حبس عاطل هتك عرض طفلة عمرها 5 سنوات داخل محل بقالة بقليوب

أمر محمد الرفاعي وكيل أول نيابة قليوب بحبس "عاطل" أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 5 سنوات داخل محل بقالة خاص به فى قرية ميت حلفا بقليوب.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز قليوب يفيد تلقيه بلاغًا من والد الطفلة المجنى عليها "س.ص" –5 سنوات اتهمت فيه "عمرو.م" –15 سنة– "عاطل" بهتك عرض ابنتها داخل محل بقالة خاص به، وأن الطفلة كانت تقوم بشراء حلويات من المحل وقام المتهم بغلق المحل وهتك عرضها وتركها وفر هاربًا.

تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للمتهم تهمة هتك العرض برئاسة تامر محمود مختار رئيس نيابة قليوب وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية.