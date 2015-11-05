بالصور..محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاده الـ 40

احتفل المطرب محمد حماقي بعيد ميلاده الـ 40 داخل مكتبة الخاص،حيث فاجأه أصدقاؤه المقربون وفريق عمله بإحضارهم قالب كيك وقاموا بتزيين المكتب واحتفلوا جميعاً به.

يذكر أن حماقي سيقوم بإحياء حفل بالحديقة الصينية غداً الجمعة.

وكان حماقي قد أصدر ألبوماً غنائياً بعنوان"عمره ما يغيب" وحقق نجاحاً كبيراً ونسب استماع عالية عبر موقع الفيديو "يوتيوب."

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