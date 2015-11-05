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عمرو دياب ينهى تعاقده مع "روتانا"

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عمرو دياب ينهى تعاقده مع "روتانا" عمرو دياب ينهى تعاقده مع "روتانا"

الخميس 05-11-2015 15:18

في مفاجأة من العيار الثقيل أنهى المطرب تعاقده مع "روتانا" بعد سنوات من التعاون بينهما. ولم يكشف عمرو أو أي من القائمين بأعماله عن سبب إقبال "الهضبة" على تنفيذ هذه الخطوة التي بالتأكيد استغرقت تفكيراً طويلاً منه، خاصة وأن هناك ألبومين مع "روتانا" لم يتم إصدارهما بعد، منهم ألبوم انتهى عمرو منه ولا يتبقى سوى اللمسات الأخيرة فقط، ومن المفترض طرحه في أوائل العام المقبل، وألبوم آخر بالتأكيد لم يتم.

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