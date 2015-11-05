بالصورة... أمل كلوني حامل في الشهر الثالث

دائماً ما تحتل أمل كلوني العناوين العريضة، من حيث شكلها الفائق النحافة. ولكن هذه المرة يهمس الجميع حول انتفاخ بطنها، خصوصاً بعدما أثيرت شائعات حول احتمال أن تكون حاملا بعد إطلالتها في العرض الأوّل لفيلم Our Brand is Crisis ، من إنتاج زوجها، جورج كلوني.

مجلة OK البريطانية كشفت، بل جزمت أن المحامية البريطانية من أصل لبناني، وزوجها جورج كلوني.. حامل.

فقد وضعت OK على غلاف عددها الجديد، صورة لأمل وجورج كلوني، بدا فيها بطنها منتفخاً، بلعبة محترفة من المجلة. وعنونت OK أن أمل كلوني حامل في أسبوعها الـ 14 ، وأن زوجها جورج كلوني يأمل أن يكون المولود صبياً، مع أنه خائف من مضاعفات الحمل على زوجته بسبب نحافتها، وأن أمل رفضت الخضوع لعلاجات التلقيح الإصطناعي من أجل الحمل.

يذكر أن الزوجين احتفلا مؤخراً بمرور سنة كاملة على زواجهما. وكانت شائعة حمل أمل قد راجت مؤخراً بعد تبنّي الزوجين كلباً، لينضم إلى كلبين آخرين يملكانهما، حيث قيل حينها إنّ الكلاب قد تكون تمهيداً لتوسيع أسرتهما بطفل، إلا أنّ أيّ نبأ من الزوجين لم يصدر لينفي أو يؤكد خبر الحمل، هذا الخبر الذي لا يمكن إخفاؤه إلى المدى البعيد.