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عبادي الجوهر في المستشفى

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عبادي الجوهر في المستشفى عبادي الجوهر في المستشفى

الخميس 05-11-2015 17:26

يغادر عصر اليوم الفنان عبادي الجوهر مستشفى "المشفى" بجدة بعد ثلاثة أيام قضاها على السرير الأبيض إثر وعكة صحية ألمّت به، حيث كان يشتكي من توترات في القولون. لكن التحاليل والأشعة أثبتت سلامة القولون إنما سبب الآلام التي استمرت معه حوالي 10 أيام يرجع لالتهاب خفيف في جزء من البنكرياس.
"سيدتي نت" زارت الفنان عبادي الجوهر في المستشفى للاطمئنان على صحته، حيث كان يشعر بتحسن واختفاء الآلام. وأثناء وجود "سيدتي نت" تلقى الفنان عبادي الجوهر اتصالات من داخل وخارج للاطمئنان على صحته. وزاره الأهل والأصدقاء وبعض المعجبين.
ووجّه الفنان عبادي الجوهر شكراً لكل من زاره أو اتصل للاطمئنان على صحته، سواء من الوسط الفني أو من الجمهور، وأضاف: "أحب طمأنة جمهوري أنني بخير وعافية من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنني من شدّة الألم كنت خائفاً، وحتى الأطباء، في البداية أصروا على عمل التحاليل والاشعة لاشتباه في البنكرياس، وكانت الآلام نتيجة التهاب سبّب لي كل هذه الآلام طوال عشرة أيام".

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سيدتي

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