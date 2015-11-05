النحس يطارد مسلسل مريم أوزيرلي الجديد وهذا هو المنقذ

في الوقت الذي سافر فيه الممثلان التركيان مريم أوزيرلي (السلطانة هيام) ومراد يلدريم (أمير) إلى فرنسا، للبدء في تصوير المشاهد الأولى من مسلسلهما "ملكة الليل"، فاجأهما النجم التركي محمد أسلانتوغ الشهير بسليم في "قلوب منسية" بانسحابه من مسلسلهما دون إبداء الأسباب، بعدما وقّع عقد مشاركتهما بطولته.

وكان من المقرّر أن يقوم أسلانتوغ بدور والد مراد يلدريم بالتبني، الذي ينافسه على قلب إمرأة واحدة.

وجاء انسحاب محمد إسلانتوغ بعد حملة هجوم واسعة شنت عليه في السوشيال ميديا، وأظهرته رجلاً تخلى عن قيمه ومبادئه القديمة من أجل المال حيث رفض عام 2008 القيام بدور عدنان بيك في مسلسل "العشق الممنوع"، الوالد الروحي لمهند الذي تبناه ورباه مع ابنته الوحيدة ثم خانه مع زوجته الشابة سمر، وبرر رفضه آنذاك برفضه المشاركة في مسلسلات تدور حول علاقات حب محرمة لا يقبلها دين ولا مجتمع من أجل المصلحة العامة لا من أجل أسرته فقط.

وقد انتقد عبر حساب زوجته الممثلة والنحاتة أرزوم أونان الشهيرة بصحرا، تعليق البعض له المشنقة واستحضار كلام قاله قبل سنوات طويلة.

وفاجأ إنسحابه أصدقاءه قبل منتقديه في السوشيال ميديا ما أوقع بطلته مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام في ورطة، لضيق الوقت في اختيار ممثل آخر مناسب في وقت سريع.

وبهذه المشكلة الجديدة أصبح مسلسل "ملكة الليل" الذي طال انتظاره وواجه ولادة عسيرة بعد عام من التحضير ، موضع شك من قبل المتابعين، إذ واجه في البداية رفض النصوص من قبل بطلته، وترشيح نجوم كثر حتى استقر المنتج على بطله الحالي مراد يلدريم، وتغيير إسمه مرتين.

وتساءل البعض إذا كان العمل بعد هذا التعب وطول انتظار سيحقق النجاح ونسبة المشاهدة العالية، لأن محوره الدرامي الأساسي سبق وعالجه مسلسل "العشق الممنوع" مهما اختلف الأبطال واختلفت النهاية الدرامية لمثلث العشق.

يذكر أنه يوم أمس الأربعاء 4 نوفمبر 2015 أعلنت الجهة الإنتاجية لمسلسل "ملكة الليل" إختيار النجم التركي المعروف أوغور بولات بديلاً للفنان المنسحب محمد أسلانتوغ، وهو ممثل مهم في الدراما التركية ومتوقع أن يكون ضمه للمسلسل إضافة له، وبموافقته السريعة أنقذ أور بولات المسلسل من ورطته.

وأوغور بولات حقق حضور جميل إلى جانب أنجين ألتان ونهير أردوغان في مسلسل النهاية) المعروف عربيا باسم (لغز الماضي).

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