نوال الزغبي نجمة غلاف "سيدتي": لهؤلاء أقول "لكم وحشة" ولهذه الأسباب أدرت ظهري

عبارة "نزلت نوال" تمّ تداولها بكثافة مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظة الأولى لطرح أغنية "يا جدع" من ألبوم الفنانة نوال الزغبي الجديد "مش مسامحة". وقد عكست نوال مدى ثقة الجمهور وشوقه لأعمالها الفنية ولرؤيتها في "الكليبات" التي تطرحها. فهي تدرك في قرارة نفسها إن أطلت رافقتها علامات الإعجاب في كل ما تقدم. فإطلالتها الأخيرة بطرح ألبومها "مش مسامحة" وكليب أغنية "يا جدع" حصدت الكثير من الإعجاب والعديد من التهاني من الفنانين. التمثيل في حياة نوال مشروع قائم لكنه مؤجل. تفاصيل كثيرة تكلمت عنها نوال خلال لقاء "سيدتي"معها:

مبروك ألبومك «مش مسامحة». هذا الألبوم ماذا يعني للفنانة نوال الزغبي بشكل خاص؟

«الله يبارك فيكي». هو تكملة لمسيرتي ونضج في اختياري لكلام الأغاني والألحان خاصة الأغاني الكلاسيكية. وأصبح لدي خبرة في أداء الأغاني بأسلوب وإحساس نوال الجديد. والأهم من ذلك كله أنني أصبحت أعرف ماذا أريد وأي نوع أغان يليق بي، خاصة في هذا الزمن المتطور للذوق العام. فالجمهور اليوم مطّلع ومثقف فنياً، خاصة أنه على تواصل مباشر مع الفنان من خلال «السوشيال ميديا»، يعني ممنوع علينا أن نتساهل في اختيار الأغاني.

لمن تقول نوال الزغبي «لك وحشة»؟

أقول لكل شخص عندما ألتقيه بعد مرور وقت طويل لك وحشة، مضيفة: على فكرة، أغنية «لك وحشة» ليست من الضروري أن تكون تعبيراً عاطفياً فقط، فهي أغنية تطال الذين هجروا من بلادهم ويعيشون حالة شوق ووحشة للعودة إلى ديارهم. فهذه أغنية عاطفية واجتماعية ووطنية.

غلاف ألبومك وأنت تديرين ظهرك رسالة، لمن وجهتها نوال وماذا أرادت أن تقول من خلالها؟

أدرت ظهري للذين لم أسامحهم، ولا أنظر إلى ورائي إنما العكس نظرتي دائماً إلى الأمام. غلاف الألبوم أنا من اخترت فكرته واخترت الفستان أيضاً. فدائماً عندما أتحضر لطرح ألبوم أهتم بنفسي بفكرة الغلاف والأزياء التي أريد ارتداءها إلى جانب اهتمامي بفكرة «الكليب». فطيلة عمري من بداياتي الفنية ولغاية الآن أنا من يهتم بكل تفاصيل إطلالتي.

يجب أن أكون جريئة لكن برقيّ

فكرة كليب «يا جدع» فيها الكثير من الجرأة، هل تعمدت ذلك؟

يجب أن أكون جريئة لكن برقيّ. لقد قدمت بهذا «الكليب» ما أتمناه. وقد سبق لي وقدمت هذا النوع من «الكليبات» في أغنية «يلي تمنيتو».

كيف كان صدى «الكليب» وما هي أول جملة سمعتها من المعلقين والنقاد؟ ولماذا اخترت المخرج جو بو عيد ليكون مخرج كليب «يا جدع»؟

الحمدلله، لقي «الكليب» صدى مهماً لدى الجمهور. وقد سمعت جملة أظن هي الأهم «نزلت نوال» قاصدين أن ما أطرحه في السوق مميز وله خصوصية تشبهني. فكرة «الكليب» هي فكرتي وقد طرحتها على المخرج جو بو عيد. ومن ثم قام هو بتأمين الملهى في رومانيا الذي يتسع لعدد كبير من الجمهور. وقد اخترت جو بو عيد بعدما لفتتني صورته الجميلة جداً في تصوير «كليبات» نانسي عجرم. لديه جرأة وأفكاره جديدة، فأحسست أننا سوياً سنعمل كليباً جميلاً وجريئاً لكن برقيّ.

أي مشهد من مشاهد كليب «يا جدع» أحببته أكثر من غيره؟

مشهد وأنا على البحر وشعري مبلل بالماء حيث أحسست أني عدت إلى عمر

15 سنة. فكان قلبي يرقص فرحاً كطفلة صغيرة. وكنت ألعب بالماء مثل الأطفال.

هل تحبين أن تعودي طفلة صغيرة؟

ياليت. أحلى عمر هو عمر الطفولة حيث لا همّ ولا مسؤوليات.

هل ستصورين أغنيات أخرى من الألبوم؟

أكيد سأصور «مش مسامحة» و«ولك وحشة» و«ملعونة». وسأضع أنا فكرة لكل «كليب». لكن «مش مسامحة» سأصورها مع المخرج سعيد الماروق لأنه أحب الأغنية وطلب مني أن يقوم هو بتصويرها وإن شاء الله سأصورها معه لأنه أكيد سيبدع فيها.

حبيبة قلبي شيرين

لقد استخدمت «هاشتاغ» خاصاً بك بوضع يدك على رأسك وأصبعين على فمك. وقد قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بنفس الحركة. وصورت نفسها كتحية منها إليك ماذا أردت من هذا «الهاشتاغ»؟

هذا «الهاشتاغ» عبارة عن دعاية للألبوم أعبّر فيها عن حب وتفاؤل بنجاح الألبوم. وحبيبة قلبي شيرين وهي دائماً سبّاقة بمحبتها ودعمها لكل عمل أقدمه.

لقد طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب اسمك لتكوني مكانها في لجنة تحكيم برنامج «ذا فويس» في حال تركت هي اللجنة. هل هذا الطرح هو إشارة أو لفت انتباه لإدارة mbc على عدم اختيارهم لك بعد لتكوني عضواً في لجنة تحكيم أحد برامج الهواة لديهم؟

ضحكت نوال قائلة... شيرين حبيبة قلبي ومن محبتها لي رشحت اسمي لأحلّ مكانها في لجنة برنامج «ذا فويس» في حال تركت هي البرنامج. لكن برنامج «ذا فويس» لا يليق إلا بها. وها هي اليوم منوّرة من جديد برنامج «ذا فويس». كلام شيرين أتى نتيجة معرفتها أني أظهر بصورة حلوة على الكاميرا. فأنا أشكرها على ترشيح اسمي لأكون عضو لجنة تحكيم. لكن المهم أن أوافق على أن أكون عضو لجنة تحكيم في برنامج «ذا فويس» أو لا.

فنانون هنأوني

من هنأك من الفنانين بطرح ألبومك «مش مسامحة»؟

أول تهنئة تلقيتها من حبيبة قلبي شيرين فقد صوّرت نفسها ذات صورتي التي ترمز إلى غلاف الألبوم ووضعتها على صفحتها الخاصة.

الفنانة نانسي عجرم اتصلت بي هاتفياً وهنأتني وأعربت عن إعجابها بأغنية «يا جدع». الفنانة نجوى كرم هنأتني أيضاً بصدور الألبوم.

كذلك الفنانة سميرة سعيد هنأتني وأعربت عن إعجابها بصورة غلاف الألبوم وبأغنية «يا جدع». وباركت لي الفنانتان هيفاء وهبي وكارول سماحة. لكن مباركة الأستاذ سالم الهندي كانت مباركة مميزة من شخصية مميزة.

أغنية «يا جدع» تعكس صفة تقال للرجال بمن تليق هذه الصفة وهل صادفت «رجل جدع»؟

الجدع هو الرجل المحب والصادق والحنون والخدوم بلا مقابل.

هل هذه الصفات تنطبق على مدير أعمالك باسكال مغامس؟

نظرت إلى باسكال مغامس مدير أعمالها وقالت: «أكيد، طبعاً باسكال يتصف بصفات «الجدعان» في تصرفاته وإدارته لأعمالي».

لمن تقولين «يا جدع»؟

بصراحة، أغنية «يا جدع» تليق بالفنان عاصي الحلاني فهو «جدع».

لماذا الفنان عاصي الحلاني دون سواه؟

لقد التقيته مؤخراً هو وشيرين. وكانت المرة الأولى التي أجلس فيها وأتحدث إليه. فوجدته رجلاً بمواقفه وإنسانيته وتواضعه. فكم هو رجل مؤمن ومحب. وهذه هي صفات «الجدعنة». لذلك، أغنيتي «يا جدع» تليق بعاصي.

هل سمعت أغنية الفنانة نجوى كرم «بوسة قبل النوم»؟

أكيد الأغنية حلوة جداً ولقد هنأت نجوى عليها.

قررت البحث عن التجدد

فستانك الزهري الذي ارتديته في صورة غلاف ألبومك «مش مسامحة» من تصميم المصمم العالمي زهير مراد في حين كنت في السابق ترتدين أزياءك من تصميم المصمم العالمي إيلي صعب لماذا هذا التغيير؟ هل هذا التغيير كون الفنانة إليسا هي شعار لأزياء إيلي صعب حالياً؟

عندما كنت أرتدي من أزياء إيلي صعب أين كنّ كلهنّ؟! (لم تطرح نوال أي اسم فنانة إنما قصدت الفنانات اللواتي يتعاملن مع المصمم إيلي صعب وارتدين من أزيائه). أنا ارتديت كل تصاميم إيلي صعب على مدار 15 سنة. لكن عندما شعرت أني لم أعد أتجدد بارتدائي من أزيائه، قررت البحث عن التجدد مع المصمم زهير مراد.

هل المصمم زهير مراد هو من اختار فكرة الفستان الزهري الذي ارتديته على صورة غلاف الألبوم؟

أنا اخترته وزهير مراد صممه لي. أنا وضعت فكرة كل ما يخصّ أزياء و«الكليب» وصورة الغلاف. أنا شخصياً أختار كل شيء يتعلق بعملي.

من هي الفنانة الشهيرة التي كشفت نوال أنّها ترتبط بعلاقة قرابة بها؟

ولماذا لم تدعها إلى افتتاح فيلمها الأخير؟

وماذا عن قرارها بالتمثيل؟ وماذا تقول عن ابنتها تيا وما علاقتها بماريتا ابنة عاصي الحلاني؟

متى لا تسامح نوال؟ وأين تذهب عندما تشعر بالحاجة إلى الهدوء؟

هذه الأسئلة تجدون الإجابات عليها في مقابلة نوال الزغبي كاملة في مجلة "سيدتي" المتوفرة في الأسواق والمكتبات.

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