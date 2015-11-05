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نشرة ONA| كواليس برنامج صبحي على cbc.. شراكة بين راديو مصر وBBC.. ومروة ناجي تغني مع شريف عامر

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نشرة ONA| كواليس برنامج صبحي على “cbc”.. شراكة بين”راديو ” و”bbc”.. تامر شلتوت يعود على نغم اف ام

تقدم وكالة أنباء أونا نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

يناقش الفنان محمد صبحي أولى حلقات برنامجه “أعزائي المشاهدين .. مافيش مشكلة خالص”، “ثقافة الاستهلاك والشراء في المجتمع المصري”، ليعرض السبت من كل أسبوع،علي شاشة CBC.. للمزيد

محمد صبحي

 

 

يبدأ الممثل والإعلامي تامر شلتوت، الموسم الثاني من برنامجه “المكالمة” على تردد ” نغم إف إم”، وذلك ابتدءًا من يوم الأحد المقبل.. للمزيد

تامر شلتوت، الإعلامي والممثل

 

 

يبدأ راديو “مصر” غدًا “الجمعة”، من الساعة الـ 8 وحتى ال، 10 مساءًا، بث أولى حلقات برنامج ” بروح رياضية “، والذي تنتجه إذاعة “BBC”، ويأتي ذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة بين مصر وبريطانيا.. للمزبد

 

 

 

أكد دكتور محمد خضر، رئيس قناة دريم، في إتصالٍ هاتفي مع “ONA”، أن الإصابات التي تعرض لها فريق عمل برنامج ” العاشرة مساءًا”، إصابات طفيفة، مؤكدًا أنهم بخير الآن، ولاتوجد خسائر مادية كبيرة.. للمزيد

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انقلاب سيارة فريق عمل برنامج “العاشرة مساءًا”

 

 

عقدت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، عدة اجتماعات، لبحث مشكلة تعذر معظم العاملين بالإذاعة من نسب الخصم التي يتم تحصيلها.. للمزيد

الاذاعة والتلفزيون – أرشيفية

 

 

يحل مسؤول مكافحة الإرهاب في مجلس اللوردات البريطاني ‘‘لورد دير’’، ضيفًا على الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، في حوار خاص على قناة “النهار” الفضائية، في برنامجه “آخر النهار”.. للمزيد 

عادل حمودة

 

يستضيف الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج “يحدث في مصر” على شاشة، أم بي سي مصر، الليلة، الفنانة مروة ناجي للحديث عن مشاركتها في مهرجان الموسيقى وسعادتها بإهداء تلك الدورة لروح الخال عبد الرحمن الأبنودي.. للمزيد

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مروة ناجي وشريف عامر

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