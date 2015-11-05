قبل الدربي المنتظر.. لاجازيتا: روما لن يقدر على فعل شيء بدون صلاح

سلطت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية الضوء على المصري محمد صلاح لاعب روما قبل المواجهة المنتظرة بين روما ولاتسيو.

صلاح تألق وقاد روما لتحقيق الفوز على حساب باير ليفركوزن بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل).

وسجل صلاح أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا بقميص روما كما إنه تسبب في ركلة جزاء لفريقه ترجمها ميراليم بيانيتش بنجاح. (شاهد كل ما قدمه صلاح)

وتحدثت صحيفة لاجازيتا الشهيرة عن حال روما قبل مواجهة الدربي ضد لاتسيو يوم الأحد. وخصصت جزء خاص للمصري صلاح.

وفي حديثها عن التشكيل المتوقع وتحت عنوان (تأثير صلاح) أشارت الصحيفة لضرورة مشاركة صلاح منذ البداية أمام روما "على الرغم من إنه أكثر اللاعبين تعبا وإرهاقا".

وعن صلاح كتبت الصحيفة: "على الرغم من إنه الأكثر شعوره بالإرهاق إلا إنه سيواصل القتال. ففريق روما لا يقدر على فعل شيء واللعب جيدا بدون صلاح".

وينتظر الجميع مواجهة دربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو يوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

ويحتل روما المركز الثالث برصيد 23 نقطة. بينما يأتي لاتسيو في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وشارك صلاح في 14 لقاء هذا الموسم مع روما. 10 في الدوري و4 في دوري الأبطال ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين.