شركة بوش الألمانية تؤسس مشروعا لتطوير جيل جديد من بطاريات الليثيوم

أعلنت شركة قطع غيار السيارات الألمانية روبرت بوش، اليوم الخميس، اعتزامها إقامة مشروع مشترك مع شركتين يابانيتين لتطوير جيل جديد من بطاريات الليثيوم المستخدمة فى السيارات الكهربائية، ليصل مدى تشغيلها إلى ضعف مدى تشغيل البطاريات الحالية.

ومن المقرر أن يدخل المشروع الجديد حيز التشغيل فى مدينة شتوتجارت الألمانية أوائل 2014 بمشاركة شركتى جى.إس يواسا كورب وميتسوبيشى كورب اليابانيتين.

يستهدف المشروع زيادة الطاقة التشغيلية لبطاريات الليثيوم، بحيث تصبح قادرة على قطع مسافة 400 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحنها، فى حين أن مدى البطاريات الحالية يتراوح بين 180 و240 كيلو مترا. فى الوقت نفسه يستهدف المشروع خفض وزن وحجم البطارية بحسب ياسوشى ياماموتو المتحدث باسم شركة جى.إس يواسا كورب.

وقال ياماموتو، إنه يتوقع بدء إنتاج الجيل الجديد من البطاريات عام 2018، وقالت الشركات الثلاث فى بيان مشترك إن هذه البطاريات ستكون الأساس لأشكال مستقبلية من الأجهزة المتحركة مثل السيارات الهجين والسيارات الكهربائية.

وأضاف البيان أن بوش ستساهم بإدارة الجودة وتطوير أنظمة التحكم فى حين ستكون جى.إس يواسا مسئولة عن تصنيع البطارية وستتولى ميتسويشى التسويق.

وستمتلك بوش 50% من أسهم المشروع الجديد فى حين ستتقاسم الشركتان اليابانيتان الحصة الباقية بالتساوى.